Szwecja: Krytyczna sytuacja energetyczna. Rząd będzie "palić śmieciami"

Oprac.: Sebastian Przybył Kryzys energetyczny

W południowej Szwecji może dojść do odłączenia prądu w wielu gospodarstwach domowych. Sytuacja energetyczna jest krytyczna - stwierdził premier Ulf Kristersson, apelując o oszczędzanie energii. Ma to związek z czasowym wyłączeniem największego ze szwedzkich reaktorów jądrowych z powodu prac konserwacyjnych. Minister pracy zapewnił, że rząd będzie robił wszystko - "nawet spalać śmieci" - by zwiększyć produkcję prądu.

Zdjęcie Elektrownia Oskarshamn, w której czasowo wyłączono działanie jednego z reaktorów / PAUL MADEJ / SCANPIX SWEDEN / AFP