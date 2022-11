Agnieszka mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wniosek o dodatek węglowy złożyła 29 sierpnia. Otrzymała informację, że został on rozpatrzony pozytywnie. Pieniędzy do dziś jednak nie dostała.

- Mamy temperaturę minusową. Udało mi się kupić dwa metry sześcienne drewna po tym, jak otrzymałam 500+. Ale na długo nie wystarczy - mówi nam kobieta.

I dodaje, że nie jest jedyną osobą w takiej sytuacji. - Na moim osiedlu jest parę rodzin, które czekają, a nie stać ich na samodzielny zakup węgla. To są żarty, jedni dostają, a drudzy nie - komentuje Agnieszka. Wielokrotnie dzwoniła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmuje się wypłatami dodatku. Miała słyszeć, że nie wiadomo, kiedy pieniądze na ten dodatek będą.

Środki na wypłatę dodatku węglowego przekazywane są do budżetu wojewody przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na podstawie złożonego przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania, których termin został określony na: do 5 września, 10 października, 10 listopada oraz 16 grudnia 2022 roku.

Jak zapewnia nas biuro prasowe resortu, "środki są przekazywane gminom sukcesywnie po otrzymaniu ich do budżetu wojewody oraz przeksięgowaniu nadwyżek zwracanych przez samorządy, które złożyły wyższe zapotrzebowanie". Gminy wciąż składają zapotrzebowania, a "środki przekazywane są w określonych terminach niezwłocznie po otrzymaniu zapotrzebowania".

Co ważne, według Ministerstwa Klimatu i Środowiska "gminy wypłacają dodatek węglowy w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.".

Agnieszka złożyła swój wniosek niemal trzy miesiące temu. Poprosiliśmy więc resort o doprecyzowanie, jak dwumiesięczny termin wypłaty dodatku węglowego ma się do trzymiesięcznego oczekiwania naszej bohaterki. Spytaliśmy też, czy resort przekazuje wojewodom dokładnie taką kwotę, o jaką wnioskują samorządy w zapotrzebowaniu. Czekamy na odpowiedź.

MOPS od początku nie otrzymywał wystarczających kwot na dodatek węglowy

Marzena Chodakowska, rzeczniczka prasowa wojewody świętokrzyskiego pytana, czy samorządy otrzymały od wojewody wystarczające środki na wypłatę dodatków węglowych, odpowiada: - Na dziś nie można mówić o zaległościach z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu gminy składają zapotrzebowania, a środki przekazywane są niezwłocznie po otrzymaniu ich z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

- W tym tygodniu kolejna transza środków trafi do samorządów województwa świętokrzyskiego. W dniu 23 listopada wojewoda świętokrzyski przekazał samorządom III transzę środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego. Środki takie przekazane zostały również do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - dodała.

Jednak, jak dowiadujemy się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, te środki są niewystarczające. - Od początku zapotrzebowania Ośrodek nie otrzymywał pełnych kwot, o które wnioskował - przekazała nam Magdalena Salwerowicz, dyrektor MOPS-u. Zapewnia, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska ośrodek od października przekazuje cotygodniowe raporty o liczbie złożonych wniosków, pozytywnie rozpatrzonych i niezbędnych kwot do wypłaty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że na 24 listopada jest złożonych 4885 wniosków o dodatek węglowy.

- Na ten moment wypłacono 2022 dodatki. Oczekujących na wypłaty wnioskodawców jest 1330 - dodała.

- 23 listopada wojewoda przekazał środki do gminy w wysokości 1 009 800 zł z kosztami obsługi zadania. Dziś są na koncie gminy i zostaną przekazane do MOPS. Ośrodek dziś je wypłaci. Starczą na wypłatę dla 330 osób - dodaje. Tysiąc osób wciąż będzie oczekiwać na dodatek węglowy. Należy jednak wskazać, że nie każdy z nich czeka na dodatek ponad 60 dni. Choć, jak przyznaje dyrektor MOPS, "są wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie w terminie, natomiast z uwagi na brak środków finansowych nie została zrealizowana wypłata".

Problemy z dodatkiem węglowym nie tylko w woj. świętokrzyskim

Problem dotyczy nie tylko województwa świętokrzyskiego.

10 listopada zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz na Twitterze napisał: "Rząd odwołał zimę. MOPR wnioskował o 6,7 mln zł na dodatki węglowe. Podlaski urząd wojewódzki przekazał tylko 1,5 mln zł. Prawie 3 tys. rodzin pozostanie bez wsparcia. Tak jest w całej Polsce. Pustki w kasie".

MGOPS w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) na swojej stronie internetowej, w komunikacie z 28 października informuje: "Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Kolbuszowa oraz jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Podkarpackiego. Z uwagi na brak środków na wypłatę dodatków węglowych nie jest możliwym zachowanie ustawowego terminu do załatwienia wniosków dot. wypłat w/w dodatków".

"Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego" - zapewnia MGOPS.

Dodatek węglowy wynosi 3 tys. złotych i jest przyznawany jednorazowo. Wnioski można składać do końca listopada. Gminy do 16 grudnia zgłaszać będą ostatnie zapotrzebowanie na ten cel. Jest zatem szansa na to, że wówczas do samorządów wpłyną kwoty, które wystarczą na wypłatę wszystkich dodatków węglowych.

Imię bohaterki zostało zmienione.

