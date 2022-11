Po tym jak rząd ogłosił dopłaty do węgla, dodatek energetyczny do pelletu, drewna, oleju oraz gazu skroplonego LPG, kolejną propozycją jest dodatek elektryczny, czyli dopłata do prądu. Projekt ustawy został przyjęty pod koniec września 2022 roku. Dodatek do prądu skierowany jest do gospodarstw domowych ogrzewanych za pomocą energii elektrycznej, w tym pomp ciepła. Komu należy się dopłata do energii elektrycznej i ile wynosi to jednorazowe świadczenie?



Na rządową dopłatę za prąd mogą liczyć wszystkie gospodarstwa domowe, w których podstawowe źródło ogrzewania w domu zasilane jest energią elektryczną, wykorzystując do tego m.in. pompę ciepła. Warto pamiętać, że wniosek o dodatek energetyczny mają prawo złożyć tylko gospodarstwa domowe, które wcześniej uzyskały wpis lub zgłosiły główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Urzędnicy będą to kontrolować.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z paneli fotowoltaicznych nawet, gdy do ogrzewania domu wykorzystują pompę ciepła. O jednorazowy dodatek nie mogą się też ubiegać rodziny, które złożyły już wniosek o dopłatę do innego opału, m.in. węgla, drewna, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG. Dofinansowanie do prądu można otrzymać tylko na jeden adres.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dofinansowania do prądu złożone po dniu 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi bez rozpoznania. Nie warto zatem zwlekać ze złożeniem wniosku na ostatnią chwilę.

Gmina ma czas na wypłatę środków do 31 marca 2023 r.

Szacuje się, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać około 800 tys. gospodarstw domowych. Budżet państwa przeznaczy na ten cel około 1 mld zł.

Dodatek do prądu jest świadczeniem jednorazowym. Rządowa ustawa przewiduje dwa progi dofinansowania energii elektrycznej:

1000 zł - dla gospodarstw domowych, których zużycie energii elektrycznej za 2021 rok jest standardowe i wynosi do 5 MWh;

- dla gospodarstw domowych, których zużycie energii elektrycznej za 2021 rok jest standardowe i wynosi do 5 MWh; 1500 zł - w sytuacji, gdy roczne zużycie prądu przekracza 5 MWh.

Wnioski o dopłatę do prądu będzie można składać w urzędzie gminy, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub przez internet za pośrednictwem ePUAP lub profilu zaufanego.

Wniosek o dodatek do energii elektrycznej musi zawierać takie informacje, jak:

imię i nazwisko,

numer PESEL,

adres zamieszkania,

numer dokumentu tożsamości i numer rachunku bankowego,

rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny)

numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze.

We wniosku trzeba też zadeklarować, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego. Jeśli jest ono wieloosobowe, musimy podać dane wszystkich jego członków.

