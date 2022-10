Które sprzęty AGD zużywają najwięcej prądu? Odpowiedź może cię zaskoczyć

Zdaniem Urzędu Regulacji Energetyki przeciętne gospodarstwo domowe zużywa ok. 2 MWh rocznie. Zakładając, że średnia cena energii dla gospodarstw domowych w 2022 roku wynosi 736,05 zł brutto za 1 MWh, przeciętny miesięczny rachunek za prąd wynosi 122,68 zł. Co składa się na tę kwotę?

Ładowarka do telefonu. Ile pochłania prądu?

Wokół trzymania telefonów podłączonych do ładowarki przez całą noc narosło wiele teorii skupiających się na szkodliwości takiego działania. Czy jest to kosztowne?

Ładowarki USB, których zazwyczaj używa się do ładowania smartfonów, mają moc 10-15 W. Przy założeniu, że ładowanie telefonu trwa dwie godziny dziennie, miesięcznie koszt nie powinien przekroczyć 0,66 zł. Ładowarka pozostawiona na noc w kontakcie (bez przyłączonego smartfona) także pobiera prąd, ale są to tak niskie wartości, że koszt ten można właściwie pominąć w kalkulacji domowego budżetu.

Ile kosztuje używanie mikrofalówki?

Przydatnym, choć pewnie nie niezbędnym elementem wyposażenia kuchni jest mikrofalówka. Najczęściej na rynku można spotkać sprzęt o mocy od 700 do 1000 W.

Przy założeniu, że kuchnia mikrofalowa jest używana raz dziennie przez 5 minut, koszt prądu potrzebny do jej użycia wynosi od 1,29 zł (dla kuchni o mocy 700 W) do 1,84 zł (dla kuchni o mocy 1000 W) miesięcznie.

Żelazko to koszt około 3,50 zł miesięcznie

Prasowanie ubrań i np. pościeli ma swoich gorących zwolenników. Ile kosztuje przyjemność chodzenia w gładkich ubraniach?

Moc żelazek najczęściej wynosi 2400 W. Zakładając, że prasowaniu oddajemy się raz w tygodniu przez godzinę, przy czym czas nagrzewania żelazka to połowa jego czasu pracy, prąd wydany na ten cel to koszt ok. 3,50 zł miesięcznie.

Ile prądu pobiera pralka?

Najbardziej energooszczędne pralki na rynku zużywają ok. 0,49 kWh na jeden cykl prania. Mniej energooszczędne (klasa C) zużyją ok. 0,56 kWh.

W każdej pralce najbardziej prądożernym procesem jest podgrzewanie wody, więc im wyższa temperatura prania, tym więcej energii zostanie zużyte. Również dodatkowe funkcje, takie jak "opóźniony start", który pozwala na samodzielne uruchomienie się prania o określonej godzinie, zużywa prąd.

Ile zatem kosztuje prąd potrzebny do używania pralki? Przy założeniu, że pranie odbywa się co drugi dzień, koszt prądu zużywanego dla prania to od 5,41 do 6,18 zł.

Odkurzanie za 7 zł miesięcznie

Odkurzacze dostępne na rynku różnią się między sobą mocą - modele mają zwykle od 800 do nawet 2400 W.

Dla potrzeby obliczeń przyjęto, że przeciętny odkurzacz ma moc 1200 W i używane jest przez dwie godziny w tygodniu. Koszt miesięczny to zatem 7,07 zł.

Ile prądu pochłania telewizor?

Choć liczba gospodarstw domowych bez telewizora z roku na rok rośnie, to wciąż jest to sprzęt raczej powszechnie używany. Ustalenie kosztu korzystania z telewizora nie jest zbyt proste.

Zależy to m.in. od wielkości ekranu i poziomu energooszczędności modelu. Przyjmując więc dla obliczeń, że przeciętna rodzina spędza cztery godziny dziennie przed swoim nowym 43-calowym telewizorem, koszt miesięczny używania telewizora będzie wynosił 8,92 zł.

A co z prądem wykorzystywaniem w telewizorze w stanie czuwania? To wbrew obiegowym opiniom niski koszt (przynajmniej w nowych urządzeniach), bo zaledwie 0,22 zł miesięcznie.

Lodówka a rachunek za prąd

Najbardziej energooszczędny model lodówki (klasa A) pochłania rocznie 108 kWh, czyli 9 kWh miesięcznie. Tymczasem mniej energooszczędna lodówka klasy C (dawniej A+++) zużywa 169 kWh rocznie, czyli ok. 14 kWh miesięcznie.

Koszt miesięcznego użytkowania lodówki to zatem od 6,62 zł do 10,30 zł przy użyciu sprzętów klasy opisanej wyżej.

Kosztowny czajnik elektryczny

Używanie czajnika elektrycznego także okazuje się kosztowne pod względem zużycia prądu. Moc czajników dostępnych na rynku waha się od 900 W do nawet 3000 W.

Przyjmując, że przeciętny model ma moc 2200 W i używa się go przez 15 minut dziennie, to koszt miesięcznego korzystania to 12,14 zł.

Suszarka do prania. Komfort kosztuje

Suszarka do prania jest wygodnym sprzętem w domu. Pozwala zaoszczędzić czas, który potrzebny jest by rozwiesić pranie oraz skraca do minimum oczekiwanie na możliwość założenia świeżo wypranych ubrań.

Jednak suszarka nie należy do urządzeń tanich w użyciu. Najbardziej energooszczędny model potrzebuje 1,64 kWh na wysuszenie jednej partii prania. Przy uśrednionej cenie energii elektrycznej to koszt ok. 1,21 zł. Warto zauważyć, że suszarka pobiera prąd także w stanie czuwania, gdy oczekuje na wyjęcie wysuszonego prania.

Oznacza to, że miesięczny koszt używania suszarki po każdym praniu (średnio co drugi dzień) to 18,15 zł. Dla modeli mniej energooszczędnych to 24,45 zł miesięcznie.

Płyta indukcyjna - królowa poboru prądu wśród sprzętów AGD

Płyta indukcyjna jest coraz popularniejszym urządzeniem w polskich domach. Za wygodą i szybkością gotowania idzie jednak duży pobór prądu, największy spośród domowych sprzętów AGD.

Używanie jednego palnika przez godzinę dziennie to koszt rzędu 44 zł miesięcznie.

Agata Wilk