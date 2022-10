18 tys. zł - to szacowana wartość drewna skradzionego na początku września z lasu na terenie Nadleśnictwa Kutno (woj. łódzkie). Dwóch mężczyzn ścięło kilkanaście sztuk sosny, brzozy i dębu. Zostali zatrzymani w trakcie kradzieży przez leśników i policjantów.

Wycinali i sprzedawali w sieci

Na gorącym uczynku przyłapano też 70-latka i jego 66-letniego brata, gdy układali pocięte drzewo sosny na wozie. Zauważył ich właściciel lasu i powiadomił policję. Później okazało się, że to niejedyne drzewo wyrąbane przez nich na tej działce. Dzień wcześniej rodzeństwo wycięło i wywiozło na swoją posesję brzozę. Drzewo było już porąbane na kawałki. Do zdarzenia doszło w gminie Baranów, w województwie lubelskim.

Kradzieżą drewna i jego sprzedażą trudniło się trzech 23-latków z tego samego województwa. Najpierw zamieszczali ogłoszenie w sieci, a następnie, kiedy pojawił się klient, jechali na prywatną leśną działkę w gminie Piszczac, aby zamówione drzewo wyciąć. Działali tak przez miesiąc. Łącznie wycięli ponad 170 drzew różnych gatunków. Wartość strat oszacowano na 10 tys. złotych.

Zdjęcie 70-latek i jego 66-letni brat kradli drzewo z prywatnej działki leśnej / KPP Puławy / Policja

Nie tylko wycinka

Do kilkunastu tego typu zdarzeń doszło tej jesieni w województwie świętokrzyskim. Jak przekazał Interii podkom. Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, od początku września do 18 października odnotowano osiem przestępstw z art. 290 § 1 kk, dotyczących wyrębu i kradzieży drzewa z lasu.

Co więcej, doszło do dwóch przestępstw z art. 278 § 1 kk, czyli kradzieży, gdzie przedmiotem zaboru było drewno lub drzewo. Straty jednego z nich oszacowano na 3 tys. złotych. Na taką kwotę skradzione zostało już pocięte drewno opałowe z niezamieszkałej posesji w gminie Daleszyce.

Ponadto w tym samym okresie świętokrzyscy policjanci otrzymali osiem zgłoszeń dotyczących wykroczeń z art. 120 § 1 kw. Mowa o wyrębie drzewa, którego wartość nie przekraczała 500 zł.

Problem pojawia się co roku

Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych, mówi Interii, że co roku leśnicy obserwują zwiększone zainteresowanie drewnem z lasu, również tym "darmowym".

- Ma to związek z pierwszymi chłodnymi dniami i rozpoczynającym się sezonem grzewczym. - Polacy przypominają sobie o konieczności zabezpieczenia opału do ogrzania domów - komentuje Gzowski. I dodaje: - Zgodnie z dotychczasowymi praktykami złodzieje wycinają zarówno pojedyncze drzewa, jak też kradną drewno z przygotowanych i oczekujących na wywóz stosów.

Jednocześnie uspokaja: zwiększenie kradzieży drewna jesienią tego roku, tak jak w poprzednich latach, nie jest sytuacją nadzwyczajną. - Porównując ten rok do ubiegłego nie można mówić o nasileniu tej tendencji. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, wysokich cen energii i nieprawdziwej narracji niektórych, nawet poważnych mediów, jakoby podaż drewna opałowego nie zaspokajała popytu, a jego ceny osiągały horrendalne wysokości - ocenia rzecznik Lasów Państwowych.

Fotopułapki, monitoring i... badania DNA

W związku z kradzieżami drewna Lasy Państwowe jesienią intensyfikują działania zabezpieczające lasy. - Od kilku lat na przełomie września i października odbywa się wspólna akcja straży leśnej i innych służb porządkowych pod kryptonimem "Jesień". Funkcjonariusze Straży Leśnej i Policji skupiają się na zapewnieniu bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, ochronę zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami. Monitorują też miejsca szczególnie narażone na kradzież drewna - wymienia Michał Gzowski.

Na co dzień polskich lasów pilnuje blisko 1000 funkcjonariuszy Straży Leśnej. - Poza tym w lasach są zainstalowane fotopułapki i monitoring, które pomagają zidentyfikować złodziei - rejestrują zarówno twarze jak i tablice rejestracyjne samochodów. Sama świadomość obecności tych urządzeń, tego że są ukryte, a ich położenie jest zmieniane, skutecznie zniechęca potencjalnych złodziei. Nikt nie wie, czy w danym miejscu w danej chwili jest kamera - stwierdza nasz rozmówca.

W identyfikacji skradzionego drewna wykorzystywane są też badania DNA. - Dzięki takiej kompleksowej i ciągle doskonalonej ochronie, ilość skradzionego drewna w lasach publicznych jest niższa niż w lasach prywatnych - dodaje.

Nawet do pięciu lat pozbawienia wolności

Co grozi za kradzież drzewa z lasu, a co za kradzież drewna z posesji?

Jeśli wartość drewna nie przekracza 500 złotych, mamy do czynienia z wykroczeniem, ale jeśli skradzione drewno jest warte więcej, wtedy jest to przestępstwo. We wszystkich przypadkach złodziej odpowiada tak, jak w przypadku każdej innej kradzieży - może zostać ukarany grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Dodatkowo, jeśli złodziej zostanie skazany za wyrąb drzewa lub kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego z lasu niezależnie od jego wartości, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

Drewno opałowe. Gdzie kupić?

W serwisach aukcyjnych drewno opałowe znaleźć można od 200 zł za m3 wzwyż.

Lasy Państwowe również zajmują się sprzedażą drewna. - Średnia cena netto sprzedaży gałęzi opałowych w tym roku to jedynie 31 zł za 1 m3. Oferujemy też drewno opałowe przygotowane kosztem nadleśnictw, grubsze, które kosztuje 120 zł/m3 netto.

- Naszym celem jest uświadomienie społeczeństwa, że drewno oferowane przez Lasy Państwowe jest łatwo dostępne, a do tego jego ceny są nieporównywalnie niskie w odniesieniu do kar, które grożą przyłapanym na kradzieży - podsumowuje rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.