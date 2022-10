Bruksela chce, by, wzorem zakupów szczepionek przeciwko COVID-19, państwa członkowskie wspólnie negocjowały ceny z dostawcami gazu. Komisja Europejska mówi także o wprowadzeniu mechanizmu solidarnościowego, aby państwa, które są bardziej zagrożone brakiem surowców energetycznych, mogły liczyć na wsparcie.

Ursula von der Leyen o wspólnych zakupach i oszczędnościach

Przewodnicząca KE zaznaczyła, że udało się znacznie ograniczyć dostawy gazu z Rosji. Dziś stanowią one mniej niż 9 proc. ogółu.

- Wiemy, że jesteśmy silni, kiedy działamy wspólnie, dlatego chcemy zaproponować wspólne zakupy gazu. Zapotrzebowanie jest duże, dlatego logicznym jest, że państwa, zamiast licytować się między sobą powinny połączyć swoją siłę nabywczą - mówiła Ursula von der Leyen.

Proponowane przez Komisję rozwiązania mają umożliwić europejskim koncernom energetycznym stworzenie konsorcjum, które będzie miało lepszą pozycję w negocjacjach z dostawcami gazu.

- Drugi element to są oszczędności. Wiele już dokonano w tym zakresie, we wrześniu zmniejszyliśmy popyt o 15 proc. Trzeci element to solidarność - to kluczowe, aby być dobrze przygotowanym na zakłócenia w dostawach. W ramach dzisiejszej propozycji chcemy wprowadzić domyślne reguły solidarności, które będą miały zastosowanie w czasie kryzysu. Wierzymy, że to najlepsza polisa ubezpieczeniowa - dodała.

Pomysł KE na walkę z galopującymi cenami

Ursula von der Leyen powiedziała, że kolejnym zadaniem, z którym będzie mierzyć się kierowana przez nią Komisja Europejska, jest zredukowanie zmienności cen surowca na głównej europejskiej giełdzie gazu TTF.

- Dzisiaj chcemy stworzyć zasady dla dynamicznego mechanizmu limitu cen. On powinien być na tyle elastyczny, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, na tyle wysoki, aby rynek mógł normalnie funkcjonować i na tyle szeroki, aby obejmował też inne wskaźniki obowiązujące w UE. Gdy już dojdziemy do porozumienia przedstawimy wszelkie szczegóły - stwierdziła.

- Zapewniamy narzędzia prawne wspólnych zakupów gazu w UE, zapewniamy solidarność w zakresie bezpieczeństwa dostaw dla wszystkich państw członkowskich i negocjujemy z naszymi niezawodnymi dostawcami gazu, aby zapewnić sobie gaz po przystępnych cenach. Musimy też przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii i infrastrukturę. Inwestowanie więcej i szybciej w czystą transformację energetyczną jest naszą strukturalną odpowiedzią na ten kryzys energetyczny - podsumowała szefowa KE.