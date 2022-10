Joachim Brudziński został zapytany w sobotę w radiu RMF FM, jak konkretnie Zjednoczona Prawica zamierza pomóc Polakom, jeśli chodzi o sprowadzenie węgla i o jego cenę.

Dopłaty do węgla. "Chcemy pomóc Polakom"

Zdaniem europosła "węgiel jest, natomiast problemem realnym jest jego cena".



- My nie mamy nic do ludzi, którzy zarabiają na handlu węglem, ale w tej sytuacji, w konkretnej sytuacji jaka jest, podjęliśmy działania mające na celu dystrybucję tego węgla we współpracy z samorządami. I też poprzez samorządy kierujemy pomoc i to są już miliardy - to są 3 mld złotych przeznaczone na pomoc. Dopłata 1000 złotych do tony węgla. I będą kolejne dopłaty - to mogę potwierdzić - po to, żeby obniżyć cenę tego węgla w taki sposób, żeby Polacy decydowali się go kupić - podkreślił.

Dopytywany, jakie to będą dopłaty, wiceprezes PiS odparł, że "to jest w tej chwili wypracowywane". - Zresztą to nie jest żadna tajemnica, bo mówił o tym i pan premier Mateusz Morawiecki i pan wicepremier Jacek Sasin, że takie rozmowy trwają - zaznaczył europoseł. - My chcemy rzeczywiście realnie Polakom pomóc przejść przez ten bardzo trudny okres, bo przed nami bardzo trudny okres - okres zimowy - dodał Brudziński.

Zdjęcie Wiceprezes PiS: Będą kolejne dopłaty do węgla / Dawid Chalimoniuk/REPORTER / East News

Wsparcie odbiorców ciepła i system rekompensat

Przyjęta przez Sejm ustawa o wsparciu odbiorców ciepła przewiduje obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. W obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego ustawa przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu.

Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Do 30 listopada br. można składać wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.