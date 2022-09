Postępujący kryzys energetyczny w Europie sprawił, że polski rząd zapowiedział wprowadzenie tarczy solidarnościowej, aby zamrozić ceny prądu w nadchodzącym roku. Premier, który niedawno ogłosił ten pomysł, postawił jednak jeden warunek - nie można przekroczyć więcej niż 2000 kWh rocznie. Jeśli dane gospodarstwo zużyje więcej energii, zapłaci rachunki według nowych taryf, które wkrótce zostaną zatwierdzone przez Urząd Regulacji i Energetyki. Co zatem zrobić, żeby płacić mniej i oszczędzić?

Jak płacić mniej za prąd?

Zacznij od tego, aby porównać oferty różnych dostawców prądu i wybierz tę najkorzystniejszą dla siebie. Zastanów się także nad tym, kiedy zużywasz najwięcej energii elektrycznej. W Polsce za prąd obowiązują taryfy jednostrefowe (G11) i dwustrefowe (G12). W przypadku tej pierwszej cena jest stała przez całą dobę. W drugim przypadku wyższe ceny obowiązują w godzinach szczytu, a niższe nocą.

Być może z twoich kalkulacji okaże się, że o wiele lepiej jest nastawić zmywarkę i pranie bądź też upiec coś w piekarniku w godzinach wieczornych. Jeżeli masz taryfę dwustrefową, zgodnie z taryfikatorem rano pobór energii przez pralkę, odkurzacz czy piekarnik będzie cię kosztować więcej.



Przyjrzyj się też długości trwania swojej umowy. Czasami im dłuższy okres jej trwania, tym stawki za prąd mogą być niższe.

Podwyżki cen prądu vs. codzienne przyzwyczajenia

Energia elektryczna w Polsce nie należy do najtańszych, dlatego warto wyrobić w sobie dobre nawyki, które pozwolą nie tylko oszczędzić prąd, ale także zadbać o środowisko. Co możesz zrobić? Przede wszystkim zainwestuj w energooszczędne żarówki, aby w ekonomiczny sposób korzystać z oświetlenia domowego.

Pamiętaj jednak, że najwięcej energii zużywa się podczas włączania np. żyrandola czy kinkietu. Jeśli będziesz co chwilę włączać i wyłącz światło, pobór prądu będzie znacznie większy niż w sytuacji, gdy np. żarówka będzie się paliła w danym pomieszczeniu przez dłuższy czas.

Jak korzystać ze sprzętów AGD, by oszczędzić prąd?

Zrób także rekonesans urządzeń pozostających w stanie czuwania. Wbrew pozorom one także zużywają prąd. Jeżeli nie korzystasz z telewizora czy ekspresu w ciągu dnia, bo jesteś w pracy, lepiej odłączyć te sprzęty od zasilania. Nie zapomnij wyciągnąć z gniazdek ładowarki czy np. kabla od laptopa. Aby ułatwić sobie to zadanie, kup listwę energetyczną i za jednym pstryknięciem odetnij prąd we wszystkich podpiętych do niej urządzeniach.



Staraj się też rozsądnie korzystać ze sprzętów domowych. Oto kilka wskazówek.

Nie nastawiaj prania z kilkoma rzeczami. Poczekaj, aż uzbiera się więcej ubrań i dopiero włącz pralkę . Wyjątkiem jest pralka ze specjalnym programem eko, która nawet przy jednej rzeczy w bębnie pierze w oszczędny sposób.

. Wyjątkiem jest pralka ze specjalnym programem eko, która nawet przy jednej rzeczy w bębnie pierze w oszczędny sposób. Podobnie postępuj ze zmywarką - włączaj urządzenie tylko wtedy, kiedy zapełnisz je naczyniami.

- włączaj urządzenie tylko wtedy, kiedy zapełnisz je naczyniami. Gdy gotujesz wodę w czajniku elektrycznym, podgrzewaj dokładnie taką ilość, jaką planujesz wykorzystać do zaparzenia herbaty.

do zaparzenia herbaty. Lubisz piec i często to robisz? Zamiast sprawdzać przez uchylone drzwiczki czy danie lub ciasto jest gotowe, zerknij przez szybkę piekarnika. Za każdym razem, kiedy otwierasz piekarnik, urządzenie obniża temperaturę nawet o 20 stopni, a potem potrzebuje więcej energii elektrycznej, by nadrobić te stratę.

Urządzenia z klasą energetyczną A dla tańszych rachunków za prąd

Zastanawiasz się nad kupnem pralki, lodówki, zmywarki czy telewizora? Zanim wybierzesz sprzęt RTV lub AGD, sprawdź jego klasę energetyczną. Najbardziej energooszczędne i efektywne będą te oznaczone literą A.

Jeśli to możliwe, spróbuj wymienić stare i wysłużone urządzenia na nowe, które będą pracować lepiej i pobierać znacznie mniej prądu, co przełoży się na niższe rachunki.

Mniejsze rachunki za prąd dzięki fotowoltaice

Coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Dzięki nim można oszczędzić na rachunkach za prąd, ale także za gaz czy wodę. Warto zainteresować się dotacjami z programu rządowego, dzięki którym - po spełnieniu odpowiednich warunków - można uzyskać nawet kilka tysięcy dofinansowania na montaż paneli słonecznych.