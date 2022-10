Greta Thunberg: Błędem jest wyłączanie działających elektrowni atomowych

Oprac.: Wiktor Kazanecki Kryzys energetyczny

Wyłączanie elektrowni atomowych, które produkują jeszcze prąd, to błąd - uznała aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Oceniła w ten sposób niemiecką politykę energetyczną i przestrzegła rząd w Berlinie przed powrotem do węgla, mimo trwającego kryzysu. W jej opinii "czarne złoto" nie może na nowo wrócić do łask nawet wtedy, gdyby mieszkańcy mieli płacić bardzo wysokie rachunki za energię.

Zdjęcie Greta Thunberg krytycznie wypowiedziała się też o patrzeniu przez rządzących w przyszłość najwyżej na rok do przodu / AP/Associated Press / East News