Dodatki do ogrzewania. Możesz dostać od 500 do 3 tys. zł. Oto, co musisz zrobić

Dodatki na ogrzanie domów zimą, na które mogą liczyć Polacy, są jednorazowe. Warunkiem otrzymania każdego z nich jest wpisanie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Choć w deklaracji do CEEB należało podać wszystkie urządzenia, które mamy w domu i służą do ogrzewania, to we wniosku o "dodatek na opał" trzeba podać jedno główne źródło ciepła, które wykorzystywane jest do ogrzewania domu. To osoba składająca wniosek sama wskazuje, które urządzenie jest główne.

- Jeżeli ktoś w momencie składania wniosku ma wpisane do CEEB więcej niż jedno źródło ciepła, będzie mógł złożyć wniosek o dodatek tylko na jedno, wybrane źródło ciepła - podkreślała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Dodatek węglowy przysługuje osobom, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa albo piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem czy pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Osoby, które jako pierwsze złożyły poprawne wnioski o dodatek węglowy, mogą wkrótce spodziewać się wpłat 3 tys. zł na swoje konta - bo tyle wynosi suma dodatku.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, środki na wypłatę dodatków węglowych trafiły już do wojewodów. Pierwsza transza wynosi 9,5 mld zł. Wypłaty dodatku węglowego są realizowane według kolejności składania dokumentów w ciągu maksymalnie 60 dni.

Wszyscy, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, mają na to czas do 30 listopada 2022 r.

Jak opisywaliśmy w Interii, wprowadzenie dodatku węglowego uruchomiło w Polakach pokłady kreatywności . Ponieważ przepisy stanowiły, że dodatek 3 tys. zł na zakup węgla przysługuje gospodarstwu domowemu, samorządowcy alarmowali, że w gminach nastąpiło rozmnożenie gospodarstw domowych. Rodziny mieszkające pod tym samym adresem, a czasami nawet małżonkowie, wnioskowali o dopłaty osobno, argumentując, że stanowią osobne gospodarstwa domowe. Dlatego doprecyzowano przepisy.

Jeden dodatek węglowy przysługuje na wszystkie gospodarstwa domowe pod tym samym adresem, a 3 tysiące złotych na węgiel przyznawane będą pierwszemu wnioskodawcy, który złożył podanie w urzędzie gminy.

Wniosek o dodatek węglowy należy składać w urzędzie gminy, które przejmują je od 21 września. Otrzymanie dodatku nie jest uzależnione od dochodu. Oficjalny wzór wniosku można pobrać tutaj.

Dodatek węglowy został uruchomiony jako pierwszy, ale Polacy ogrzewający domy innymi paliwami również mogą liczyć na pieniądze.

15 września Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa wprowadziła kolejne dodatki osłonowe m.in. wsparcie dla ogrzewających domy gazem LPG, drewnem, pelletem i olejem opałowym. Wysokość dodatku różni się w zależności od źródła ogrzewania.

Na najwyższą sumę mogą liczyć osoby ogrzewające dom pelletem lub biomasą. Dofinansowanie na ich zakup wynosi - podobnie jak w przypadku dodatku węglowego - 3 tys. zł.

Czas na złożenie wniosku o dopłatę do zakupu pelletu mamy do 30 listopada. Z kolei urzędnicy będą mieli 30 dni od daty złożenia wniosku na przyznanie i wypłacenie świadczenia.

2 tys. zł - na taki dodatek mogą liczyć osoby ogrzewające domy olejem opałowym. Zasady składania wniosków są takie same jak w przypadku dodatków na węgiel, pellet czy drewno. Można je składać do 30 listopada.

Osoby ogrzewające dom drewnem dostaną 1 tys. zł dodatku grzewczego. Pamiętajmy, że dodatek do ogrzewania można pobrać tylko raz i tylko na jedno źródło ciepła. Jeśli wzięliśmy już dodatek węglowy czy na pellet, nie dostaniemy dodatku do drewna. Nie ma znaczenia fakt, że w domu mamy dwa urządzenia grzewcze np. piec węglowy i kominek. I tak przysługuje nam jedno świadczenie.

Polacy ogrzewający domy skroplonym gazem LPG mogą otrzymać 500 zł dodatku.

Również wniosek o dodatek do gazu LPG składa się na tych samych zasadach, co dodatek węglowy. Można to zrobić od 21 września do 30 listopada br. we właściwym urzędzie gminy.

O dodatek gazowy może ubiegać się gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany właśnie skroplonym gazem LPG.

Jest jednak jeden istotny warunek. Musi być ono zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Co z ogrzewającymi domy prądem? Początkowo osoby te zostały pominięte w dodatkach, które mają pomóc Polakom w ogrzaniu domów zimą w związku z kryzysem energetycznym. A jest to nie mała grupa. Z szacunków wynika, że całym kraju jest około 800 tys. takich rodzin. Dlatego przepisy zmieniono, wprowadzając kolejny dodatek osłonowy.

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatek energetyczny do ogrzewania prądem. Użytkownicy pomp ciepła oraz innych źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną otrzymają świadczenie na częściowe pokrycie kosztów.

Nowy dodatek będzie przysługiwał osobom, których główne źródło ciepła jest zasilane prądem (wyjątkiem są posiadacze mikroinstalacji fotowoltaicznych) i - jak w przypadku pozostałych dodatków - wpisane lub zgłoszone do CEEB.

Dodatek osłonowy dla osób ogrzewających prądem będzie wynosić 1000 zł, ale w przypadku gospodarstw domowych, u których zużycie energii elektrycznej w 2021 r. było wyższe niż 5 MWh, wsparcie zostanie podwyższone o dodatkowe 500 zł.

Wnioski o dodatek energetyczny można będzie składać od 1 grudnia do końca lutego 2023. Kiedy pieniądze trafią na konta? Rządzący zapewniają, że najpóźniej do 31 marca przyszłego roku.

Ponadto ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej gwarantuje zamrożenie cen prądu. Szczegóły opisywaliśmy tutaj.

