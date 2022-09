W poniedziałek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy blokujący w 2023 r. ceny prądu na poziomie z 2022 roku. Gwarantowana cena będzie obowiązywać do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych; do 2,6 tys. kWh rocznie dla rodzin z osobami z niepełnosprawnymi.

Jak informował rzecznik rządu Piotr Müller, Rada Ministrów zdecydowała, że dla dużych rodzin i rolników limit zużycia energii elektrycznej zostanie podniesiony do 3000 kWh rocznie.



Kryzys energetyczny. Polacy powiedzieli, czego oczekują od rządu

Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, mają być rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych - według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Przepisy mają także wprowadzić nowy dodatek energetyczny, który będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest prąd. Podobnie jak w przypadku innych dodatkach energetycznych, warunkiem jego uzyskania będzie wpis i zgłoszenie źródła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

"Dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła - wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł" - przekazało Centrum Informacyjne Rządu.

Rząd: Ulga dla 17 mln gospodarstw domowych

Rząd chce także zachęcić Polaków do oszczędzania energii. Zgodnie z projektem, gospodarstwa domowe otrzymają specjalny upust, jeśli ograniczą zużycie energii. Rozwiązanie będzie funkcjonować od 1 października 2022 r. Wskazano, że wartość upustu będzie wynosiła 10 proc. całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej.

W komunikacie po posiedzeniu rządu wyliczono, że na system wsparcia w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej trzeba będzie przeznaczyć ok. 23 mld zł. Według szacunków rządu, z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych.

Ceny prądu. Przedszkola, szpitale, domy dziecka - jakie ulgi?

Jak wcześniej zapowiadali rządzący, w planie pomocowym uwzględnione mają zostać też tzw. instytucje wrażliwe.

- To przedszkola, szpitale czy domy pomocy społecznej. Złożyłem w piątek propozycje, aby także w tym przypadku zamrozić ceny na poziomie 620 zł za MWh. To kilkukrotnie mniej niż oferują teraz spółki energetyczne samorządom. To będzie wielka ulga - zapowiadał w niedzielę w TVP Jacek Sasin.

Dotychczas nie wpłynął jednak dokument przedstawiający szczegóły pomocy takim placówkom.