Mamy 31 757 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformował w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski

- To o pięć tys. więcej niż było tydzień temu. To nieco mniejsza dynamika niż wczoraj. Niestety nie ma tutaj żadnych pozytywnych sygnałów - podkreślił Niedzielski na antenie radia RMF FM.

- Trzeba się spodziewać, że apogeum trzeciej fali będzie w okresie okołoświątecznym - przyznał minister.

Stan jest krytyczny

Minister zdrowia przyznał na antenie, że liczba zachorowań na COVID-19 wskazuje na to, że stan jest krytyczny.

- Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę patrząc i na statystki, i na regulacje, że to już nie jest ten czas, kiedy trzeba sobie udowadniać, jak obejść regulacje, bo to jest narażanie bezpieczeństwa siebie i najbliższych - podkreślił.

Niedzielski został zapytany, czy dotychczasowe obostrzenia nie są za słabe i w związku z tym należy wprowadzić w Polsce stan nadzwyczajny. - Jak patrzę na porównania międzynarodowe dotyczące obostrzeń, które są stosowane u nas w Polsce i zagranicą to jedynym elementem, który odróżnia nas w poważny sposób, to zastosowanie godzin policyjnych, czyli całkowitego zakazu wychodzenia z domu - mówił szef resortu zdrowia. - Regulacyjnie my musielibyśmy takie obostrzenia wprowadzać poprzez ustawę - dodał.

Różne scenariusze

Przekazał, że rząd bierze wszystkie scenariusze pod uwagę - i te optymistyczne, ale przede wszystkim te pesymistyczne.

Szef MZ zwracał uwagę, że obecnie bardzo trudna sytuacja jest na Śląsku. - Na Śląsku przygotowujemy specjalne plany ewentualnej relokacji pacjentów z wykorzystaniem transportu lotniczego, wojskowego do tych regionów, gdzie są jeszcze dostępne łóżka szpitale. Tutaj prace logistyczne i przygotowania trwają pełną parą - poinformował minister.

Dopytywany, czy rozważane jest wprowadzenie godziny policyjnej w czasie świąt wielkanocnych, Niedzielski odpowiedział: "jeżeli sytuacja będzie taka, że nie będziemy widzieli w ciągu najbliższego tygodnia, półtora tygodnia, w tym okresie okołoświątecznym, że dochodzi do przesilenia, tzn. że zmieniają się trendy, to na pewno będziemy musieli rozważyć takie scenariusze".

Coraz więcej chorych

Dzień wcześniej odnotowano najwyższą dobową liczbę nowych zakażeń od początku pandemii w Polsce - 35 143. W czwartek liczba nowych przypadków wynosiła 34 151. Te liczby są niepokojące, bo oznaczają też wzrost obłożenia szpitali, w których zaczyna brakować miejsc.

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa wprowadzono nowe obostrzenia, które obowiązują od soboty. Zamknięte zostały żłobki i przedszkola (pozostają otwarte dla dzieci medyków i służb porządkowych) oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne. Zamknięto wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, a pozostałych sklepach wprowadzono wyśrubowane limity sanitarne. Zarekomendowana została praca zdalna, także w administracji publicznej. Ograniczono liczbę wiernych mogących przebywać w kościele.