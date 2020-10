Znów ponad 2 tys. zakażeń. Rzecznik MZ: Na wyniki dobowe coraz bardziej rzutują duże miasta

- Najwięcej nowych przypadków koronawirusa zanotowano w poniedziałek (5 października) na Mazowszu - 336, a blisko 130 to jest sama Warszawa - skomentował najnowsze dane epidemiologiczne rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zdjęcie Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

- Mamy ponad 2 tys. nowych zaraportowanych przypadków (koronawirusa-red.) ostatniej doby. Najwięcej nowych przypadków dotyczy Mazowsza - 336, blisko 130 to jest sama Warszawa. To co obserwujemy w ostatnich dniach, że coraz bardziej na te wyniki dobowe rzutują nam duże miasta: czy to Gdańsk, czy to Kraków, czy to rzeczona Warszawa - skomentował w poniedziałek najnowsze dane Andrusiewicz.

Reklama

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 2006 osób. Najwięcej w woj. mazowieckim - 336, małopolskim - 217, pomorskim 202. Z powodu COVID-19 zmarło 29 chorych.