- Chcemy, żeby każdy pacjent z COVID-19 miał dostęp do pulsoksymetru - przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział też, że w najbliższym czasie każdy obywatel będzie miał prawo wykonać test antygenowy w POZ.

Na początku minister odniósł się do kwestii dodatków dla medyków walczących z COVID-19.



- Chciałem zapewnić personel medyczny walczący z COVID-19, że dodatki zostaną wypłacone. Do 10 grudnia dyrektorzy szpitali złożą wnioski z nazwiskami pracowników. NFZ ma siedem dni na wypłatę tych dodatków. Zatem dodatki naliczone za listopad personel otrzyma w okolicy 17 grudnia - przekazał.



Wcześniej wiceszef MS Waldemar Kraska przekazał, że grupa osób objętych 100-procentowanymi dodatkami do pensji jest szersza niż przewiduje to nowela tzw. ustawy covidowej, ponieważ 1 listopada minister zdrowia skierował takie dodatki do wszystkich osób, które pracują wyłącznie przy COViD-19. Zobacz więcej TUTAJ .

Niedzielski: Chcemy, żeby każdy pacjent z COVID-19 miał dostęp do pulsoksymetru

W dalszej części konferencji minister zdrowia mówił pulsoksymetrach. - Chcemy, żeby wszyscy pacjenci z COVID-19 byli objęci domową opieką medyczną - zaznaczył.



Do tego resort chce wykorzystać pulsoksymetry, które pozwalają m.in. na badanie poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem.

- Ten program tak naprawdę, i to jest najważniejsze dzisiaj stwierdzenie, jest bardzo realnym narzędziem walki niestety z dużą liczbą zgonów, którą odnotowaliśmy w ostatnich dwóch tygodniach - zaznaczył Niedzielski. Powiedział, że lekarze zwrócili uwagę na to, iż pacjenci za późno trafiają do szpitala. - Odkładamy na ostatni moment to, kiedy potrzebujemy interwencji medycznej, takiej bardziej specjalistycznej, szpitalnej. Karetki są wzywane zbyt późno - dodał.

- Zdecydowaliśmy razem z premierem, że dostępność pulsoksymetru od państwa dla obywatela będzie możliwa dla każdego, kto ma dodatni wynik testu na SARS-CoV-2 - przekazał Niedzielski.



Jak poinformował, osoby powyżej 55. roku życia zostaną "automatycznie zakwalifikowane" do programu. Otrzymają najpierw wiadomość SMS, a później przesyłkę z zestawem. Pulsoksymetr należy zwrócić po zakończeniu programu za pośrednictwem Poczty Polskiej.



Minister zdrowia zaznaczył, że resort chce wykorzystać nowe technologie - m.in. aplikacje na smartfony, by jak najbardziej ułatwić korzystanie z pulsoksymetrów, ale do programu można zapisać się także za pośrednictwem przychodni POZ.



Jak to działa?

Jak wyjaśnia resort zdrowia , personel medyczny POZ po zgłoszeniu osoby z diagnozą zakażenia koronawirusem wprowadza dane pacjenta do aplikacji PulscoCare Doctor. Pacjent po zalogowaniu do aplikacji będzie miał możliwości przeprowadzenia badania z użyciem pulsoksymetru.

Następnie wszystkie wyniki tych badań, wraz z ankietą - wywiadem medycznym, są przesyłane do centralnej bazy danych. Konsultanci i lekarze PZU Zdrowie monitorują wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wzywają pogotowie ratunkowe - informuje MZ.



Resort podał także numer na infolinię dla pacjentów z COVID-19 objętych domową opieką medyczną 800 190 590.

- W tej chwili mamy ponad 7 tys. lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zarejestrowanych w programie - przekazał Niedzielski.



Nie każdy posiada smartfon. Co wtedy?

A co jeśli ktoś nie ma smartfona? - Definiujemy też ścieżkę dla osób, które nie mają możliwości przesyłania danych, np. ze względu na brak smartfona. Będzie możliwość przekazywania danych przez rozmowę telefoniczną - przekazał minister zdrowia.



Niedzielski odniósł się też do niskiej liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2 z 30 listopada. - To kwestia niedzieli, krócej otwartych punktów pobierania wymazów. Nie wyciągałbym wniosków z dzisiejszego wyniku - powiedział.

Masowe testy antygenowe

- W najbliższym czasie każdy obywatel będzie miał prawo wykonać test antygenowy w POZ. Przygotowujemy się do tego logistycznie - zapowiedział szef resortu zdrowia. Dopytywany przez dziennikarzy doprecyzował, że decyzję o wykonywaniu testów będą podejmować lekarze podstawowej opieki rodzinnej. - Na pewno zdarzą się tacy, którzy nie zostaną na badanie skierowani - powiedział.

Pytany z kolei o zapowiedziane badania przesiewowe w trzech województwach - podkarpackim, małopolskim i śląskim - zaznaczył, że w pierwszej połowie stycznia mają być badani "nauczyciele nauczania podstawowego i niżej"

Kontrole stoków

Minister zdrowia zapowiedział także kontrole stoków, które mają być przeprowadzane od najbliższego weekendu. - Jeśli potwierdzą one, że mamy naruszenie reżimu sanitarnego oraz będziemy mieli przyrost zachorowań, którego nie będzie można przypisać innym elementom, będę rekomendował zamknięcie stoków - powiedział.



W poniedziałek, 30 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 733 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 121 osób. Od początku epidemii w Polsce odnotowano 990 811 zakażeń, z czego 17 150 osób zmarło, a 577 514 wyzdrowiało.