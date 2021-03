Uczniowie z klas I-III będą uczyć się wyłącznie zdalnie. Powrót zdalnych lekcji spowodowany jest dużym przyrostem zakażeń w kraju. Zmiany w szkołach, jak ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski, będą obowiązywały do 9 kwietnia. A co ze żłobkami i przedszkolami?

- Przekroczyliśmy barierę 25 tysięcy zachorowań. Dynamika zachorowań przyśpiesza, trzecia fala przyrasta - mówił szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej dotyczącej nowych obostrzeń.

Decyzją rządu obostrzenia w całym kraju (już nie w regionach) obowiązywać będą od 20 marca do 9 kwietnia.



Nauka zdalna dla najmłodszych uczniów

Zmiany obejmą szkoły. Jak przekazał Adam Niedzielski, uczniowie klas I-III wrócą do nauki zdalnej od poniedziałku, 22 marca. Zdalne nauczanie potrwa do 9 kwietnia.

- Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii - tłumaczył szef MZ.

Decyzja o ewentualnym powrocie uczniów do szkół zostanie podjęta po Wielkanocy. - Najprawdopodobniej będzie to powrót do nauczania hybrydowego - przyznał minister.



Obostrzenia nie obejmą placówek sprawujących opiekę nad najmłodszymi dziećmi - przedszkola i żłobki będą funkcjonować bez zmian.

