- Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu rejestracji na szczepienia kolejnych grup wiekowych - poinformował na konferencji prasowej szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Przedstawił nowy harmonogram zapisów.

Zdjęcie

- Polski rząd nie uległ panice i nie zawiesił szczepień szczepionką firmy AstraZeneca. Ostatni komunikat EMA potwierdził, że była to słuszna decyzja - powiedział na sobotniej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

- Skutki paniki wywołanej w ostatnich dniach widzimy we wszystkich krajach europejskich i występują one również w Polsce. W ostatni dniach o kilkadziesiąt proc. spadła liczba osób rejestrujących się na szczepienia preparatem AstraZeneca. Wzrosła liczba osób, które nie zgłaszają się na szczepienia. Apelujemy, żeby kierować się wytycznymi lekarzy i naukowców i się szczepić. Im szybciej się wyszczepimy, tym szybciej wrócimy do normalności - dodał.



- Jeśli ktoś się nie zgłosi teraz, to będzie musiał czekać na uruchomienie populacyjnych szczepień - zastrzegł szef KPRM.

Nowy harmonogram szczepień

Michał Dworczyk poinformował również, że zapadła decyzja o przyspieszeniu rejestracji kolejnych grup seniorów na szczepienia.

22 marca rozpoczną się zapisy dla seniorów z roczników 1955-1956, a 23 marca - dla seniorów z roczników 1957-1961.

- Już we wtorek od godz. 6 rano zaczynamy rejestrację kolejnych pięciu roczników, czyli osób, które urodziły się pomiędzy 1957 a 1961 rokiem - oświadczył minister.



Tymczasem jeszcze dziś trwa rejestracja dla osób w wieku 67-68 lat (roczniki 1953-1954).