Zmiany w szczepieniach. Kwestionariusze do wypełnienia w internecie

Nie jak dotychczas, bezpośrednio w punkcie szczepień, ale online, na Internetowym Koncie Pacjenta będzie można wypełnić kwestionariusz osobowy przed szczepieniem na COVID-19 – poinformowała rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder.

Zdjęcie Szczepienia przeciw COVID-19 / LUKASZ SOLSKI / East News

Reklama

Teraz pacjent - jak poinformowała rzeczniczka - może wypełnić kwestionariusz badania przed szczepieniem przeciwko COVID-19 na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Reklama

Lekarz lub inny pracownik medyczny kwalifikuje pacjentów do szczepienia na podstawie m.in. wstępnego kwestionariusza badania przesiewowego zawierającego m.in. pytania o stan zdrowia, przebyte choroby i objawy wskazujące na prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem - napisano w komunikacie NFZ.



Wniosek online

Wcześniej - jak tłumaczono - pacjent albo wypełniał kwestionariusz w punkcie szczepień bezpośrednio przed zabiegiem, albo drukował dokument w domu i przychodził z wypełnionym formularzem, ale teraz można go wypełnić online i wysłać do punktu szczepień.

Pacjent musi zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta w serwisie www.pacjent.gov.pl. i wejść w zakładkę "Profilaktyka".



Ważne, aby kwestionariusz, wraz ze zgodą na szczepienie, potwierdzić i podpisać za pomocą profilu zaufanego lub innego certyfikatu, m.in. podpisem kwalifikowanym lub e-dowodem. Podpisanie - jak przypomina NFZ - jest równoznaczne z przesłaniem kwestionariusza. Wtedy też punkt szczepień ma dostęp do wypełnionego formularza.



"Nie wcześniej niż dobę przed szczepieniem"

- To rozwiązanie rekomendowane dla osób zdrowych, które nie mają chorób przewlekłych. Przyspiesza procedurę szczepienia, jest wygodne dla pacjentów, nie ma potrzeby uzupełniania dokumentacji w punkcie szczepień - podkreślił dyrektor Centrum e-Zdrowia Jarosław Kieszek. - Należy jednak pamiętać, aby dokument online wypełnić nie wcześniej niż 24 godziny przed planowaną iniekcją - przypomniał



Urzędnicy przekazali, że jeżeli pacjent, wypełniając kwestionariusz, potwierdzi, że ma objawy COVID-19 lub jest ozdrowieńcem - to nie może zatwierdzić kwestionariusza i go wysłać. Nie można też w ten sposób wypełnić kwestionariusza za 16-latka lub17-latka.

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, dzięki której pacjent może szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje o zdrowiu swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego upoważniła. Z aplikacji korzysta z ponad 8,7 mln Polaków.