Zmiany w obostrzeniach. Więcej osób na imprezach sportowych na świeżym powietrzu

Do 250 osób może od piątku uczestniczyć w imprezach sportowych na świeżym powietrzu. Do tej pory było to 150 osób. Wprowadzono też możliwość udziału więcej niż jednej grupy, ale przy zachowaniu 30-minutowego odstępu między nimi.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

W piątek, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, zaczynają obowiązywać nowe, powiększone limity uczestników imprez sportowych na otwartej przestrzeni.

Wydarzenia mogą być teraz organizowane z limitem do 250 osób w grupie, przy czym grup może być więcej niż jedna, ale warunkiem jest zachowanie odstępu 30-minutowego między nimi. Na nowych regulacjach mogą skorzystać głównie organizatorzy zawodów biegowych czy rowerowych.

Mecze reprezentacji

Do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

Nadal w wydarzeniach sportowych na świeżym powietrzu mogą uczestniczyć kibice w wymiarze 25 procent pojemności trybun. Limit ten zwiększono dla dwóch meczów towarzyskich piłkarskiej reprezentacji, przygotowującej się do mistrzostw Europy. 1 czerwca we Wrocławiu i tydzień później w Poznaniu na spotkaniach z Rosją i Islandią trybuny będą się mogły zapełnić w 50 procentach.