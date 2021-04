W środę o godz. 10.30 w KPRM odbędzie się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz rzecznika rządu Piotra Müllera. Tematem będą kolejne decyzje w sprawie obostrzeń. Jak ustalił reporter Polsat News, hotele, restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne nadal pozostaną zamknięte. Rząd ma jednak otworzyć przedszkola i żłobki.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Jak nieoficjalnie ustalił reporter Polsat News, lockdown ma być wydłużony do 5 maja. Hotele, restauracje, fryzjerzy i kosmetyczki pozostaną zamknięci. Żłobki i przedszkola mają jednak powrócić do pracy stacjonarnej.



Wcześniej prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej podkreślała, że otwarcie żłobków i przedszkoli jest bardzo prawdopodobne .





Adam Niedzielski: Przedstawimy, co z kolejnymi tygodniami

We wtorek, w wywiadzie dla portalu rp.pl, szef MZ był pytany, kiedy możemy spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie obostrzeń. Niedzielski odparł, że m.in. na ten temat w środę będzie rozmawiał rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Według niego trzeba się spodziewać, że po tym posiedzeniu wydany zostanie oficjalny komunikat w sprawie obostrzeń.

- Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, ale dyskusji, która będzie się w środę finalizowała i na pewno będziemy przedstawiali, co dalej, co z kolejnym tygodniem czy tygodniami - też tutaj nie ma ostatecznej decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło - mówił Niedzielski.

Prawdopodobne otwarcie żłobków i przedszkoli

Prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej po wtorkowym spotkaniu tego gremium powiedziała, że ponowne otwarcie od 19 kwietnia żłobków i przedszkoli jest bardzo prawdopodobne. Dodała, że innych luzowań obostrzeń epidemicznych, na razie nie należy się spodziewać.

- Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zakażenia w najmłodszej grupie stanowią ok. 1 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Liczby zakażeń w tej grupie wzrastały równolegle do fali epidemii, a nie ją wyprzedzały, czy napędzały. Dlatego po spotkaniu Rady Medycznej z rządem można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że żłobki i przedszkola zostaną od poniedziałku ponownie otwarte - wskazała prof. Marczyńska, specjalistka od chorób zakaźnych wieku dziecięcego.

Kolejne spotkanie Rady Medycznej jeszcze przed majówką

Dodała, że przedstawiciele rady doskonale rozumieją zmęczenie społeczne obostrzeniami, muszą jednak stać na straży wydolności systemu ochrony zdrowia.

Prof. Marczyńska przekazała, że kolejne spotkanie Rady Medycznej odbędzie się jeszcze na pewno przed majówką. W jej ocenie komunikowane w środę przedłużenia obostrzeń nie będą najpewniej dotyczyły jeszcze początku maja.

