Zmiany w obostrzeniach? Konferencja ministra zdrowia

Dziś około godz. 11 ma dobyć się konferencję prasową ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wcześniej zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, który na podstawie najświeższych danych podejmie decyzję dotyczącą obostrzeń.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Przedstawiciele obozu władzy zapowiadali, że informacje dotyczące ewentualnego przedłużenia obowiązujących obostrzeń i ich zakresu zostaną przekazane w środę, najpóźniej w czwartek.

We wtorek w programie Polsat News "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że najważniejszym parametrem epidemii jest obecnie obłożenie szpitali. - Proszę nie koncentrować się na dziennej liczbie zachorowań, a na tym, jak wygląda obłożenie szpitali i dostępność respiratorów - powiedział Niedzielski, dodając, że sytuacja jest trudna.

Jako najbardziej dotknięte pandemią regiony wskazał Śląsk, Dolny Śląsk i Wielkopolskę.

Pytany o ewentualne luzowanie obostrzeń w kwestii żłobków i przedszkoli, Niedzielski odpowiedział: - Na tę chwilę nie powinno być wprowadzonego żadnego luzowania obostrzeń, jednak zgadzam się że żłobki, przedszkola i nauka w klasach I-III to priorytety - wskazał. Minister zapowiedział, że w przypadku odchodzenia od obostrzeń, będą one przywracane w pierwszej kolejności. - Mam nadzieję, że będzie to jednak w kwietniu - stwierdził.