Negatywny wynik testu na koronawirusa musi mieć osoba przekraczająca granicę lądową z Czechami lub Słowacją. Jeśli dotyczy to Polaka wracającego do domu, także transportem indywidualnym, negatywny wynik testu jest podstawą do zwolnienia z kwarantanny. Zmiany weszły w życie w sobotę.

Reklama

Zdjęcie Od soboty nowe obostrzenia dla osób podróżujących z Czech i Słowacji, zdj. ilustracyjne /Stanislaw Bielski/REPORTER /Reporter

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od soboty osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce, są zobowiązane mieć negatywny wynik testu na koronawirusa przy przekraczaniu granicy.

Reklama

- Dotyczy to osób przekraczających granicę różnymi środkami transportu - indywidualnymi i zbiorowymi - oraz osób przekraczających tę granicę pieszo - informuje Straż Graniczna.

- Test nie może być wykonany później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Podróżni mają obowiązek przedłożyć, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wynik testu w języku polskim albo w języku angielskim - zaznacza SG.

Obowiązek trwającej 10 dni kwarantanny jest stosowany także do osób przekraczających lądową granicę z Czechami lub Słowacją w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu Polsce niezależnie od środka transportu, którym się poruszają, także pieszo.

Kto nie podlega kwarantannie?

- Natomiast osoby, które wracają do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski i będą posiadały negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, nie będą podlegały obowiązkowej kwarantannie - podkreśla SG.

Ponadto z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej oraz posiadania negatywnego wyniku testu zwolnione są również m.in. osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej szczepionką.

Zwolnieni z kwarantanny są też na przykład: pracownicy transgraniczni, czyli osoby, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, uczniowie pobierający naukę w Polsce, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce, studenci kształcący się w Polsce, osoby prowadzące działalność naukową i wykonujący zadania służbowe żołnierze Sił Zbrojnych RP lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Zwolnienie obejmuje także członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin oraz kierowców wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego.

Przekaż 1 proc. na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ