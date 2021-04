Od poniedziałku, 19 kwietnia, otwarte będą żłobki i przedszkola. To jedna z decyzji dotyczących obostrzeń, które w środę ogłosił rząd. Pozostałe restrykcje zostały przedłużone.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Lars Baron /Getty Images

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji do 25 kwietnia - powiedział na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjątki od tej zasady dotyczyć będą przedszkoli, żłobków i sportu na świeżym powietrzu. - Od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków - powiedział minister.

Przedszkola i żłobki otwarte

Podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia wyjaśnił, że głównym kryterium decyzyjnym - jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących obostrzeń - jest kwestia obłożenia łóżek i respiratorów. - W tej chwili to obłożenie jest na średnim poziomie, rzędu 75 proc., przy czym warto zwrócić uwagę, że przy respiratorach te wskaźniki są nieco wyższe - wskazał.

Zdaniem Niedzielskiego oznacza to, że "mniej więcej w perspektywie ponad tygodnia mamy stabilizujący się trend".

- Ale zwróćmy uwagę, że ta stabilizacja obłożenia łóżek i respiratorów jest na bardzo wysokim poziomie. To w tej chwili jest główną przesłanką do tego, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień. To przedłużenie obowiązywania restrykcji o tydzień ma jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków, czyli już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków - poinformował.

Szkoły nadal zdalnie

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się nadal zdalnie.