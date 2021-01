Zbigniew Girzyński zaszczepiony. MZ: Nie ma żadnej dziury w systemie

Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie w sprawie zaszczepienia posła i pracownika naukowego UMK Zbigniewa Girzyńskiego. "Nie ma żadnej dziury w systemie" - czytamy. Z kolei sam minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że zachowanie Girzyńskiego było "niegodne", a jego wyjaśnienia to "tłumaczenia pięciolatka".

"Nie ma żadnej dziury w systemie. Uczelnia, która szczepi personel kolegium medycznego, zgłasza osoby do szczepienia, a system wystawia e-skierowanie na tej podstawie. To instytucja zgłaszająca jest odpowiedzialna za wskazanie osób uprawnionych" - napisało Ministerstwo Zdrowia.

Girzyński, który jest pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oświadczył w poniedziałek, że 22 grudnia dostał - tak jak inni pracownicy UMK - list od rektora uczelni dotyczący możliwości objęcia pracowników uczelni szczepieniami przeciwko COVID-19.

"Nikogo o żadne pierwszeństwo w kolejce nie prosiłem i w żadnym wypadku nie zaszczepiłem się poza kolejnością" - oświadczył Zbigniew Girzyński.



Niedzielski: Niegodne zachowanie

- Uważam, że to jest zachowanie niegodne, bez względu na barwy polityczne. Ta sytuacja sprawia wrażenie pewnej analogii sytuacji, jaką mieliśmy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - powiedział w Niedzielski, pytany w radiu Zet o zaszczepienie się posła Girzyńskiego. - Znowu są takie tłumaczenia, powiedziałbym, z kategorii pięciolatka - dodał.

Niedzielski wskazał, że z jego punktu widzenia wcześniejsze zaszczepienie posła, to sytuacja "absolutnie nieakceptowalna". - Mam też nadzieję, że szybko wyjaśni się, jakim mechanizmem zostało to zrobione - zaznaczył.

Minister zdrowia dodał, że "toruński uniwersytet ma wydziały medyczne, w związku z tym, ma możliwość dostępu do szczepionek, ale wyraźnie ten dostęp powinien być ograniczony do wykładowców i studentów medycznych". Niedzielski zaznaczył, że nie wydaje mu się, aby Girzyński miał skierowanie i termin szczepienia wystawione przez MZ, zapewnił, że to sprawdzi.



PiS zawiesza posła

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski we wtorek wieczorem poinformował o zawieszeniu Girzyńskiego w prawach członka partii, w związku z wcześniejszym zaszczepieniem się przeciw COVID-19.

W nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono przepis, że w pierwszej kolejności (etap zero) szczepieni mogą być m.in. "nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym".