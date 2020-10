Poseł KO, szef Nowoczesnej Adam Szłapka poinformował w czwartek (8 października), że przesłał do prokuratury, w formie elektronicznej, zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez Przemysława Czarnka.

Zdjęcie Adam Szłapka /Grzegorz Banaszak /Reporter

Na portalu wyborcza.pl ukazał się w czwartek artykuł pt. "Przemysław Czarnek mimo zakazu odwiedził babcię w szpitalu". Portal podaje, powołując się na informacje od jednego z pracowników szpitala, że w sobotę na oddziale rehabilitacji szpitala wojskowego z odwiedzinami do jednej z pacjentek przyszedł poseł PiS, były wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. W szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin. "Do szpitala posłowi PiS pozwolił wejść w sobotę kierownik oddziału. Sam jest teraz na kwarantannie, tak jak prawie cały jego personel. A koronawirusa ma 90 proc. pacjentów oddziału. Przemysław Czarnek o swoim pozytywnym wyniku poinformował w poniedziałek" - podkreśla wyborcza.pl.

Szłapka w czwartek wieczorem poinformował na Twitterze, że przesłał zawiadomienie do prokuratury ws. Czarnka. "Przesłałem do prokuratury, w formie elektronicznej, zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa z art. 160 § 1 k.k. przez Przemysława Czarnka. Jutro z samego rana złożony zostanie odpowiedni dokument" - napisał.



Artykuł 160 Kodeksu karnego mówi, że kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Czarnek się tłumaczy

Czarnek odniósł się do artykułu portalu wyborcza.pl w czwartek wieczorem na Twitterze. "W sobotę nie miałem żadnych objawów koronawirusa i nie byłem skierowany na kwarantannę. Wobec poważnego stanu mojej 88-letniej babci po udarze, widziałem ją krótko w szpitalu, zgodnie z procedurami, w pełnym reżimie sanitarnym" - napisał poseł.

"Nie miałem żadnego bezpośredniego kontaktu z innymi pacjentami. Sugerowanie w tej sytuacji, że jestem źródłem zakażeń jest absolutnym nadużyciem" - podkreślił polityk, który ma zostać ministrem edukacji i nauki.

Według portalu wyborcza.pl Czarnka na oddział szpitala wpuścił jego kierownik prof. Piotr Majcher, który od poniedziałku jest na kwarantannie. Jak podaje portal, Majcher przyznał, że widział się z Czarnkiem w szpitalu, ale nie ma sobie nic do zarzucenia; powiedział, że w przypadkach, gdy pacjent jest w ciężkim stanie, szpital odstępuje od zakazu odwiedzin, ale gdyby wiedział, że polityk jest zakażony, to by go nie wpuścił.

Szpital wydał komunikat

W komunikacie opublikowanym w czwartek na stronie internetowej szpitala napisano, że tezy zawarte w artykule, "które sugerują, że źródłem zakażeń koronawirusem w szpitalu był Przemysław Czarnek są nieprawdziwe". "Nie jest możliwe wskazanie źródła zakażenia. Ze względu na 80 proc. udział przypadków bezobjawowych i skąpoobjawowych identyfikacja źródła jest mało prawdopodobna" - czytamy w komunikacie.