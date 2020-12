- Na samym początku pracy nad szczepionką - jak wszyscy ludzie - miałam duże wahania - powiedziała diagnostka laboratoryjna Angelika Aplas, która jest jedną z pierwszych osób w kraju zaszczepionych na COVID-19. Zapewniła, że czuje się dobrze i jest na dyżurze w szpitalu.

Zdjęcie Angelika Aplas podczas szczepienia / Leszek Szymański /PAP

W niedzielę rano w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepiono w niedzielę pięć pierwszych osób na COVID-19 w Polsce - naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską , dyrektora Waldemara Wierzbę, ratownika Sławomira Butkiewicza, dr Agnieszkę Szarowską oraz właśnie Angelikę Aplas, która pracuje od ponad siedmiu lat w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w CSK MSWiA.

Reklama

Aplas pytana, jak dowiedziała się, że będzie jedną z pierwszych osób zaszczepionych w Polsce przeciw COVID-19 odparła, że dowiedziała się już wcześniej, kiedy pracownicy szpitala zgłaszali się jako ochotnicy do szczepienia. - Wiedzieliśmy, kiedy ta szczepionka będzie u nas w szpitalu, kiedy będzie pierwszy transport. Wiedzieliśmy, że osoby, które są na dyżurze akurat tego dnia, mają duże szanse na to, że dostaną tę pierwszą dawkę szczepionki - wyjaśniła. Tak się właśnie stało. Diagnostka otrzymała dawkę szczepionki w niedzielę, ponieważ był to jej dzień pracy.

"Miałam duże wahania"

Dopytana o to, czy od początku była zdecydowana, że chce się zaszczepić przeciw COVID-19, powiedziała, że na początku tak nie było.



- Oczywiście, że nie. Na samym początku pracy nad szczepionką - jak wszyscy ludzie - miałam duże wahania. Obserwowałam, śledziłam wszystkie doniesienia naukowe i wyniki badań prowadzonych na szczepieniami, ale już po 10 grudnia, kiedy opublikowano ostatnie wyniki III fazy badania klinicznego, byłam już pewna, że zaszczepię się tą szczepionką - opowiedziała.

Koronawirus. Pierwsza osoba w Polsce zaszczepiona na COVID-19 1 / 7 - Jestem z tego dumna, że zostałam wybrana - stwierdziła Alicja Jakubowska przed szczepieniem, dziękując dyrektorowi. - Nie bolało - powiedziała tuż po zabiegu, dodając z uśmiechem, że widać radość w jej oczach. Źródło: PAP Autor: Leszek Szymański udostępnij

"To taka nagroda"

Angelika Aplas była z grupą polskich medyków w Wigilię w Dover, gdzie robiła testy u kierowców czekających na wyjazd. - Moja rodzina całe święta miała z niespodziankami. W Wigilię dowiedziałam się, że lecę do Dover testować kierowców - powiedziała. - Daliśmy z siebie sto procent, bardzo chcieliśmy pomóc - opowiedziała o tym wyjeździe. - Wróciłam z Dover, miałam jeszcze jeden dzień świąt, przyszłam rano na dyżur i dostałam dawkę szczepionki - czyli to taka nagroda, moim zdaniem - dodała, mówiąc o niedzielnym szczepieniu przeciw COVID-19.

"Jest tylko ślad po ukuciu"

Zaraz po szczepieniu wróciła na dyżur. - Jestem na dyżurze, pracuję cały czas po szczepionce. Jest w porządku. Jest tylko ślad po ukuciu - mówiła. Dopytana o to, czy fakt, że została zaszczepiona, daje jej jakie czucie ulgi, powiedziała, że tak będzie po 12 dniach, bo tyle mniej więcej trzeba odczekać, aby był jakiś efekt. - Pełny oddech będzie po 17 stycznia, kiedy dostanę drugą dawkę - wyjaśniła.

Koronawirus w Polsce. Pierwsze szczepienia 1 / 5 Szef oddziału intensywnej terapii szpitala MSWiA w Białymstoku jest pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19 w województwie podlaskim. To w tej placówce - jako w pierwszej w regionie - w niedzielę przed południem ruszyły szczepienia personelu medycznego. Na razie trafiło tam 75 dawek szczepionki. Źródło: PAP Autor: Artur Reszko udostępnij

Pierwsza dostawa szczepionek

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19, w tym właśnie w CSK MSWiA.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

---------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij !