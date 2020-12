Zaszczepienie zwolni z noszenia maseczki? Jest odpowiedź rządu

- Nie ma w tej chwili takich zapisów w projekcie Narodowego Programu Szczepień, które mówiłyby o nienoszeniu maseczki - oświadczył szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o benefity dla osób, które zdecydują się zaszczepić przeciw COVID-19.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. Szef KRPM Michał Dworczyk podczas transmisji konferencji /Polsat News

Szef KPRM podczas wtorkowej konferencji prasowej został zapytany m.in., czy jednym z benefitów dla osób, które się zaszczepią, będzie możliwość nieużywania maseczek.

Reklama

- Nie ma w tej chwili takich zapisów w dokumencie, które mówiłyby o nienoszeniu maseczki - odparł szef KPRM.

Bez limitów w spotkaniach towarzyskich

W Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 wskazano jednak, że osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich.

Zaszczepieni nie będą też musieli odbywać kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

"Rząd po zatwierdzeniu charakterystyk produktów leczniczych szczepionek we współpracy z Radą Medyczną rozważy możliwość wprowadzenia kolejnych rozwiązań, zwalniających z zasad bezpieczeństwa dla osób zaszczepionych i opublikuje je w formie rozporządzenia" - zapowiedziano w projekcie.

Potwierdzenie w formie wydruku albo kod QR

Podczas konferencji prasowej szef KRPM zapowiedział, że każdy szczepiony pacjent będzie otrzymywał specjalne potwierdzenie w formie wydruku lub generowany kod QR po przyjęciu drugiej dawki szczepionki.

Dworczyk został też zapytany o to, jak proces szczepień będzie wyglądał w przypadku osób wykluczonych komunikacyjnie.

- Przy każdym punkcie szczepień będą działały mobilne zespoły i w ten sposób będziemy docierać do tych osób, które same nie mogą dotrzeć do punktu szczepień - zapowiedział.

Ładowanie...