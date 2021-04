Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys. osób, czyli 0,9 proc., miało dodatni wynik testu na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 - przekazał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Jakub Kaminski/ /East News

"Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys. osób wykazało dodatni wynik testu na COVID-19, czyli 0,9 proc. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99 proc." - napisał Niedzielski.

Z dołączonego do wpisu wykresu kołowego wynika ponadto, że spośród dodatnich wyników ponad połowę (50,5 proc., czyli 25,7 tys.) stanowiła ta grupa osób, u której od podania pierwszej dawki nie minęło 14 dni, a 19 tys. (37,3 proc.) grupa, u której minęło od szczepienia pierwszą dawką więcej niż 14 dni.

Z kolei spośród dodatnich wyników dwa tys., czyli niespełna 4 proc., stanowiła ta grupa, u której od podania drugiej dawki nie minęło 14 dni, a 4,2 tys. (8,2 proc.) grupa, u której minęło od szczepienia drugą dawką więcej niż 14 dni.