Poniedziałek jest trzecim i zarazem ostatnim dniem akcji "Zaszczep się w majówkę". - Założenie jest takie, że będziemy dziś szczepić do ostatniego pacjenta lub do ostatniej szczepionki - powiedział Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Zdjęcie Kolejka do szczepień w Gdyni / Adam Warżawa /PAP

Adresy i godziny otwarcia punktów szczepień znaleźć można na stronach urzędów wojewódzkich. Przyjść zaszczepić mogą się wszystkie osoby z roczników, dla których rejestracja jest już otwarta i mają wystawione e-skierowanie. Poniedziałek 3 maja jest ostatnim dniem akcji.

W punktach mobilnych chętni szczepieni są jednodawkowymi preparatami Johnson&Johnson. - Mamy okazję i korzystamy z tego, bo i tak musielibyśmy to zrobić. Cieszymy się, że możemy raz przez to przejść i koniec - mówiła Polsat News jedna z kobiet oczekujących przed gdyńskim punktem.

- Nie trzeba czekać 12 tygodni czy tam osiem tygodni, by następną dawkę dostać - dodawał inny z oczekujących mężczyzn.

Zainteresowanie mobilnymi punktami

Ogromne zainteresowanie szczepieniami w punktach tłumaczą eksperci.

- Oznacza to prawdopodobnie tyle, że rejestracja przez internet jest zbyt skomplikowana - uważa profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Myślę, że tutaj trzeba będzie zrobić jakaś akcje, myślę tutaj o lekarzach rodzinnych, żeby te osoby z najwyższej grupy ryzyka również zaszczepić - dodawał.

"W tym tygodniu wykonanych zostało 1,6 mln szczepień przeciwko COVID-19 - NPS zdecydowanie przyspiesza. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces" - pisał w niedzielę wieczorem na Twitterze Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Sytuacja w Poznaniu

Przed godziną 8 rozpoczęły się w poniedziałek w Poznaniu szczepienia przeciw COVID-19 prowadzone w ramach akcji "Zaszczep się w majówkę". Służby wojewody podały, że na chętnych czeka jeszcze ok. 1,2 tys. dawek szczepionki.

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu powiedział, że od rana w mobilnym punkcie szczepień na poznańskiej Malcie zaszczepionych zostało ok. 200 osób.

- W kolejce na zaszczepienie czeka obecnie ok. 150 osób, czas oczekiwania wynosi ok. 1,5 godz. Założenie jest takie, że będziemy dziś szczepić do ostatniego pacjenta lub do ostatniej szczepionki - powiedział Stube.

Kadra medyczna będzie czekać w punkcie szczepień przy trybunie głównej toru regatowego do ok. godz. 19.

Dostawy szczepionek

Ponad 2 miliony dawek szczepionki przeciw COVID-19 mają trafić do Polski w poniedziałek. Preparaty przysyłają firmy Pfizer i AstraZeneca. To niejedyne dostawy zaplanowane na ten tydzień. W piątek około 200 tysięcy przysłać firma Moderna.

W poniedziałek mogą się zapisywać 34- i 35-latkowie. We wtorek będzie możliwa rejestracja dla kolejnych roczników, w tym osób w wieku od 18 do 29 roku życia, które wcześniej na stronie pacjent.gov.pl zadeklarowały chęć zaszczepienia się.