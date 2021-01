Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19. Początkowo były problemy

Początek zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 storpedowały problemy techniczne. Ale teraz już jest wszystko w porządku - wynika z informacji przekazanych przez pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka.

Michał Dworczyk na konferencji prasowej nawiązał do sytuacji związanej z działaniem systemu informatycznego w pierwszych godzinach działania sytemu zgłaszania się do szczepień.

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie obyło się w czasie startu całego centralnego kalendarza bez pewnych problemów. Ze względów technicznych i ze względu na duże zainteresowanie i dużą liczbę zapytań wysyłanych z sytemu, o ile system rejestracji działał od północy i można było rejestrować się bez przerwy, o tyle system zgłaszania swojej gotowości i zapisów na początku, tuż po północy nie zadziałał - powiedział szef KPRM.

Jak poinformował, było to wywołane "problemem technicznym" i bardzo dużą liczbą zapytań przesyłanych przez system. - Mniej więcej po 20 minutach udało nam się uruchomić formularz zgłoszeniowy pod nowym adresem, a ok. 1 w nocy już przywróciliśmy pełną funkcjonalność systemu i ten formularz do tej pory bez przeszkód działa - powiedział.

- To była, proszę mi wierzyć, wielka operacja teleinformatyczna. Taka sytuacja mogła się wydarzyć i miała miejsce, o czym trzeba uczciwie mówić. Najważniejsze, że udało nam się tę sytuację szybko opanować - podkreślił szef KPRM.

W piątek rozpoczęły się zapisy

Od piątku na szczepienie przeciw COVID-19 umawiają się seniorzy powyżej 80. roku życia, a tydzień później rozpoczną się zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. Ponadto każdy może już zgłaszać chęć zaszczepienia się, zostawiając swoje dane. Tutaj szczegółowo opisujemy całą procedurę.

Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia.