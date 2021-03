Zaostrzenie przepisów sanitarnych. Dekret biskupa diecezji opolskiej

Zmniejszenie dopuszczalnej ilości miejsc w świątyniach oraz powiększenie dystansu na zewnątrz kościołów - to część zapisów dekretu biskupa diecezji opolskiej ks. Andrzeja Czai. W dokumencie mowa też o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w nabożeństwach.

Na stronie diecezji opolskiej opublikowano najnowszy dekret, w którym biskup Andrzej Czaja określa zasady funkcjonowania instytucji kościelnych w obliczu zaostrzonych przepisów sanitarnych.

Wewnątrz i na zewnątrz świątyni

Zgodnie z dekretem w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż jedna osoba na 20 metrów kwadratowych, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba że wspólnie zamieszkują. Informacje o dopuszczalnej liczbie wiernych mają być wywieszone na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych, a jedynie konieczność zasłaniania ust i nosa oraz dystansowanie się na odległość nie mniejszą niż 1,5 metra.

Biskup zobowiązał wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego bądź w ich otoczeniu. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

Dyspensa od udziału w mszy

Biskup Czaja podtrzymał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w liturgii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

Zachęcając do transmitowania mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy nie mogą w nich fizycznie uczestniczyć, autor dekretu przypomina, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.

Wizyty u chorych

"Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec tych chorych, którzy o to proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby, natomiast w przypadku chorych, przebywających w swoich mieszkaniach, posługa wobec nich odbywa się w ścisłym porozumieniu i współpracy ze stacjami opieki Caritas" - przypomina biskup.

Odnosząc się do pozostałych kwestii duszpasterskich, biskup Czaja namawia duchownych do ograniczania spotkań prywatnych, a podczas przyjmowania interesantów w kancelariach parafialnych i zakrystiach wszystkie osoby - zarówno duchowne, jak i świeckie - zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.

Dekret będzie obowiązywał do czasu jego odwołania.