Zamość: Wywieziona z punktu szczepień kobieta "ugryziona przez owada"

Koronawirus w Polsce

To nie był worek, tylko nosze - wyjaśnił rządowy profil #SzczepimySię, odnosząc się do sytuacji z Zamościa, gdzie kobietę wyniesiono z punktu szczepień na Rynku Solnym do karetki pogotowia. Profil prowadzony przez Centrum Informacyjne Rządu podał także, że kobieta została ugryziona przez owada, a w punkcie udzielono jej pomocy. Ten sam obiekt został następnie podpalony w nocy z niedzieli na poniedziałek przez nieznanego sprawcę. Za informację o nim minister zdrowia wyznaczył 10 tys. nagrody.

Zdjęcie CIR podało, że kobietę ugryzł owad / Polsat News /