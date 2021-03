Zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne. "Na pewno powróci podziemie"

Salony fryzjerskie i kosmetyczne będą zamknięte od soboty 27 marca przez kolejne dwa tygodnie, czyli do 9 kwietnia – zapowiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. - Podziemie powróci na 100 proc. Ja już wiem, że na pewno będziemy pracować. Inaczej nie damy sobie rady. Musielibyśmy zamknąć biznes - zapowiada w rozmowie z nami właściciel jednego z salonów fryzjerskich.

Rząd przedstawił w czwartek nowe obostrzenia na święta wielkanocne. Zamknięte będą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Rząd zdecydował również o zaostrzeniu limitów wiernych w kościołach oraz o zamknięciu żłobków i przedszkoli.



Właściciel salonu: Będzie bardzo źle

- Nie jesteśmy z tego zadowoleni. Wiemy, że trzeba dmuchać na zimne, ale przestrzegamy zasad covidowych. Rok temu byliśmy już zamknięci i wszyscy wyszli na tym, tak jak wyszli, czyli bardzo źle. Nie ma pracy. Ciężko jest odzyskać klientów. W moim salonie jest ich 60 proc. mniej niż przed pandemią. Ludzie też się boją zarazić u fryzjera i wiele osób nie przychodzi między innymi z tego powodu - mówi Interii właściciel jednego z salonów fryzjerskich w centrum Warszawy. Jak dodaje, nawet w okresie przedświątecznym nie ma natłoku klientów.

Co oznacza zamknięcie salonów? - Będzie bardzo źle. Cały czas jedziemy na oszczędnościach. To co udało nam się zaoszczędzić kiedyś, to wydaliśmy i w tej chwili te oszczędności już się kończą. Płacimy wysoki czynsz i nikt nie chce nam go obniżyć. Ostatnio musiałem pożyczać pieniądze, bo nie zapracowaliśmy na opłaty - opowiada przedsiębiorca.

I dodaje że, jego znajomi z branży fryzjerskiej czekają do czerwca ze zwolnieniami, bo dla wielu kończy się wówczas okres, w którym przedsiębiorca nie może zwalniać pracowników, jeśli nie chce zwracać pieniędzy z rządowej pomocy.

Jak wskazuje nasz rozmówca, należy się spodziewać, że powróci podziemie usług fryzjerskich. Sam przyznaje, że jego salon będzie działać mimo obostrzeń. - Podziemie powróci na 100 proc. Ja już wiem, że na pewno będziemy pracować. Inaczej nie damy sobie radę. Musielibyśmy zamknąć biznes - podkreśla.

