Zamknięte stoki narciarskie, a także ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów hotelowych - takie są m.in. zapowiedziane przez rząd dodatkowe obostrzenia, które zaczną obowiązywać od 28 grudnia.

Rząd poinformował o dodatkowych restrykcjach. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 przyszłego roku, czyli do końca przerwy szkolnej.

Funkcjonowanie hoteli będzie ograniczone - dostępne zostaną tylko dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych oraz ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

- Zamykamy hotele również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



Zdecydowano także o zamknięciu stoków narciarskich. Infrastruktura sportowa będzie dostępna jedynie w ramach sportu zawodowego.

Przypomnijmy, jeszcze w ubiegłym tygodniu samorządowcy zrzeszeni w Porozumieniu Gmin Górskich twierdzili, że możliwy jest bezpieczny - pod kątem epidemicznym - sezon zimowy. Apelowali wówczas do premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie, by rząd złagodził obostrzenia, bo ich utrzymanie oznacza klęskę dla wielu rodzin.

W ostatnich tygodniach naśnieżano też wiele stoków. Wyciągi na Podhalu są czynne, choć w dni powszednie panuje na nich niewielka frekwencja. W tym tygodniu zapowiadano, że w weekend z kolei ma ruszyć kolejne wyciągi, między innymi na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem oraz na Harendzie, a także w Suchem.

"Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń"

Wprowadzono ponadto dziesięciodniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Rząd poinformował, że przedłużone zostaną dotychczasowe zasady i ograniczenia, czyli zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (wyjątkiem są półkolonie).

W rządowym komunikacie podkreślono, że nadchodzące dni to sprawdzian z odpowiedzialności dla wszystkich Polaków.



"Sprawmy, aby oczekiwanie na szczepienia przeciwko COVID-19 było bezpieczne dla nas i naszych bliskich. Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń - święta spędź ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenia liczby gości, których możesz zaprosić - jest to łącznie maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują" - napisano.

