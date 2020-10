Zamarło 75 pacjentów z covid, wśród nich 40 letnia kobieta bez chorób współistniejących

W Łańcucie zmarła 40-letnia kobieta zakażona SARS-CoV-2. Nie miała chorób współistniejących - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Jak przekazał w środę 7 października resort, ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło osiem osób, a z współistnienia COVID-19 z innymi chorobami - 67.

Zdjęcie Chory na COVID-19 w szpitalu Bródnowskim w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne /Filip Błażejowski /Agencja FORUM

Ministerstwo Zdrowia w swoich komunikach od niedawna podaje osobno liczbę osób, które zmarły na COVID-19, a osobno zmarłych pacjentów, którzy chorowali na COVID-19, ale mieli także inne schorzenia współistniejące.

Z najnowszego raportu z 7 października wynika, że odnotowano osiem zgonów wyłącznie z powodu COVID-19. Wśród ofiar tej choroby jest 40-letnia kobieta zmarła w Łańcucie. Poza tym zmarli: 67-latka w Toruniu, 50-latek w Mielcu, 70-latek w Krakowie, 81-latek w Tychach, 73-latek w Warszawie oraz dwie osoby w Częstochowie: 92-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna.

Ponadto z powodu COVID-19 i innych schorzeń zmarło 67 osób. W samym Poznaniu odnotowano 11 zgonów (zmarł m.in. 46-latek), w Toruniu - 4, a w Zgierzu - 5.



Bilans epidemii w naszym kraju wzrósł do 107 319 zakażeń i 2 792 zgony. Wyzdrowiało w sumie 75 346 osób. Dziś notujemy 29 181 przypadków aktywnych zakażeń.

Liczba pacjentów z COVID-19, którzy przebywają w szpitalach, wzrosła do 4 tys. (to o 281 więcej niż wczoraj), z czego w najcięższym stanie są 283 osoby, które przebywają pod respiratorami (to o 20 więcej niż dzień wcześniej).



COVID-19 to choroba zakaźna wywoływana wirusem SARS-CoV-2. Eksperci podkreślają, że każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwijają się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, choroba ta może jednak prowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej i śmierci.



Najczęściej występujące objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel oraz zmęczenie. Wśród rzadziej występujących objawów wymienia się m.in.: utratę smaku lub węchu, ból mięśni, ból gardła, ból głowy, a także biegunkę, zapalenie spojówek, wysypkę skórną i przebarwienia palców u rąk i stóp.