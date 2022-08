Zakażenia koronawirusem. Ministerstwo podało najnowsze dane

Jak wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia, na 4410 zakażeń odnotowanych minionej doby, 698 było ponownych, 3712 to nowe zakażenia. Wśród 15 osób, które zmarły z powodu COVID-19, osiem miało choroby współistniejące.

Od czasu wykrycia pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce czwartego marca 2020 roku, potwierdzono 6 093 571 przypadków. 101 794 z nich to ponowne zakażenia. Zmarło 116 660 osób. Wyzdrowiało 5 335 862 pacjentów, u których wykryto COVID-19.



Ekspert zaleca podwójne szczepienie

- Szczepmy się dopóki jesteśmy zdrowi. Już niedługo wejdziemy w sezon grypowy i warto połączyć dwa szczepienia - przeciwko COVID i przeciw grypie. Obie szczepionki można przyjąć w jednym momencie albo zachować odstęp 2-4 tygodniowy. Obie są ważne i obie polecam nie tylko seniorom - powiedział PAP dr Michał Matyjaszczyk, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej w Instytycie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi.

Mimo okresu wakacyjnego, w kierowanym przez niego POZ w ostatnich tygodniach odnotowano duży wzrost liczby pacjentów z objawami infekcji.- Robiliśmy tygodniowo po kilkanaście testów na COVID-19 i 80 proc. z nich wychodziło dodatnich. Ale nie zlecaliśmy ich wszystkim, którzy przychodzili do nas z objawami infekcji, tylko tym, co do których objawów mieliśmy wątpliwości lub im samym chcieliśmy udowodnić, na co chorują. Myślę, że oficjalne statystyki podające, że dziennie jest ok. 5 tys. dodatnich wyników testów to w rzeczywistości jakieś 10 proc. zachorowań na COVID-19. Oceniam, że w tej chwili może to być ok. 30-40 tys. nowych przypadków dziennie - zaznaczył dr Matyjaszczyk.