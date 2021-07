Naukowcy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odkryli w Polsce przypadki zakażenia dwoma wariantami koronawirusa Delta (indyjski) i Alfa (brytyjski).

"Jednostkowy przypadek"

Doc. Radosław Charkiewicz z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej przy UMB poinformował, że pierwszy taki przypadek odnotowano na przełomie kwietnia i maja.

- Trochę go zbagatelizowaliśmy, bo to był jednostkowy przypadek, natomiast kilka tygodni temu stwierdziliśmy 11 kolejnych. Wówczas zapaliła się nam lampka, że dzieje się coś nowego. W jednej próbce są dwa materiały genetyczne koronawirusa, co by wskazywało, że są dwa różne warianty. To są warianty Delta i Alfa razem - powiedział Charkiewicz.

Reklama

Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej w ciągu najbliższych tygodni wykona kolejne badania, by bezsprzecznie potwierdzić to zjawisko.

- Do takich sytuacji być może dochodzi, kiedy jeden wariant w danym momencie zaczyna wypierać drugi wariant, czyli Delta zaczyna wypierać Alfę. W Polsce już blisko 80 procent zakażonych jest zainfekowanych właśnie wariantem Delta - dodał doc. Charkiewicz.

Nowy wariant

Naukowcy z Białegostoku zastanawiają się, czy te dwa warianty automatycznie mogą się rozprzestrzeniać z człowieka na człowieka. - Przypuszczamy, że tak się dzieje. Gdzieś to musiało się zacząć. Ktoś jako pierwszy musiał jednocześnie zarazić się dwoma wariantami - informuje Charkiewicz. Według niego sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, może być przejściowa i za chwilę może nie być już takich przypadków.

Charkiewicz podejrzewa z kolei, że niedługo mogą pojawiać się kolejne warianty koronawirusa. - Jak się pojawią silniejsze warianty niż Delta, a tak może być, co wtedy będzie się działo? Co z przebiegiem choroby, z jej ciężkością, co ze skutecznością szczepionek pod kątem zakażeń podwójnych? Tutaj jest dużo niewiadomych i na pewno będziemy się tym zajmowali - podkreśla białostocki naukowiec.

Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej otrzymał z różnych ośrodków w Polsce do zbadania 50 próbek. Z tego w 11 próbkach wykryto dwa materiały genetyczne koronawirusa - warianty Delta i Alfa. Podobne przypadki zdarzały się na świecie zarówno w 2020 jak i w 2021 roku.