Zapowiadane wprowadzenie zakazu przemieszczania się z 31 grudnia na 1 stycznia będzie niezgodne z konstytucją, a zatem nie będzie obowiązywać - twierdzi prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista i wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.

Minister Adam Niedzielski zapowiedział na dzisiejszej konferencji prasowej, że w noc z 31 grudnia na 1 stycznia będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się od godz. 19 w sylwestra do godz. 6 w Nowy Rok.

Pytany o to, jak będzie ten zakaz egzekwowany, szef resortu zdrowia odpowiedział, że będzie to wyglądało podobnie, jak na wiosnę. - Uzasadnione są tylko i wyłącznie wyjścia z domu w celu zaspokojenia takich potrzeb nagłych, jak wizyta w aptece, wyjście w innym celu na przykład zawodowym - mówił szef MZ. - Chodzi tutaj o to, że musimy zostać w domu - dodał.

Niedzielski dopytywany czy ograniczenie w poruszaniu się poza domem nie dotyczy innych dni, wyjaśnił, że to "obostrzenie obowiązuje tylko w noc sylwestrową - w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia".

Prof. Marek Chmaj przypomina jednak w swoim wpisie na Facebooku, że konstytucja w art. 52 ust. 1 wskazuje, iż "każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".



"W ust. 3 tego artykułu zastrzeżono, że wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Z kolei w art. 31 ust. 3 podkreślono, że ograniczenia w zakresie korzystania z wolności konstytucyjnych nie mogą naruszać 'istoty tych wolności". Powstaje zatem pytanie, kiedy ustawa może ograniczyć wolność poruszania się? - pisze konstytucjonalista i dodaje: "Odpowiedź daje art. 233 ust. 1 konstytucji, gdzie pozwolono, aby ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej dotyczyła także określonej w art. 52 ust. 1 wolności poruszania się".

Jego zdaniem można wyciągnąć z tego kilka wniosków. Po pierwsze, zapowiadanie ograniczenia wolności poruszania się są możliwe jedynie "w stanie klęski żywiołowej". "Niezależnie od tego, czy 'godzina policyjna' będzie wprowadzona w drodze ustawy czy rozporządzenia, akt taki będzie rażąco niezgodny z konstytucją - uważa prof. Chmaj - chyba, że będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej".

Jak przekonuje, to "nielegalne ograniczenie naszych konstytucyjnych wolności i praw nie może w stosunku do nas rodzić negatywnych skutków prawnych".



Profesor deklaruje też - choć, jak zaznacza, nikogo do tego nie zachęca i nie podżega - że "nie podporządkuje się ograniczeniom nielegalnej 'godziny policyjnej'".



Jakie są możliwe kary za złamanie ograniczenia przemieszczania się w noc sylwestrową? - W ostatnim czasie poprawiliśmy od strony legislacyjnej strukturę przepisów, które są podstawą karania. W tym przypadku - tak jak dotychczas to było stosowane - będą groziły mandaty - powiedział minister Niedzielski.