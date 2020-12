Do 31 grudnia będzie przedłużony zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym - wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów. Z zakazu wyłączone są m.in. państwa UE, strefy Schengen oraz lotniska w stanach Illinois i Nowy Jork w USA.

Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek (7 grudnia) projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Jak podano, obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada w sprawie zakazów w ruchu lotniczym traci moc z końcem wtorku (8 grudnia).

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem od środy do końca roku zostanie wprowadzony zakaz lądowania na polskich lotniskach samolotów, które wykonują loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców co do zasady przekracza 440. Oparte jest to o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Z zakazu tego wyłączone są państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, strefy Schengen oraz - w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych - stanów Illinois i Nowy Jork.

Chodzi o dziewięć państw

Do Polski nie będzie można latać z dziewięciu państw. Chodzi o: Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Armenię, Kosowo, Macedonię, Serbię, Stany Zjednoczone Ameryki, z wyjątkiem lotnisk, położonych na terytorium wspomnianych stanów Illinois i Nowy Jork.

Rozporządzenie ma obowiązywać do końca dnia 31 grudnia 2020 r.



Wyjątki

Zakaz lotów międzynarodowych nie będzie stosowany do samolotów wykonujących rejsy międzynarodowe m.in. na zlecenie Prezesa Rady Ministrów; za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego; realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r.; wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie; z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

