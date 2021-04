Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, pacjenci zakażeni koronawirusem zajmują obecnie w szpitalach 26 925 łóżek - to o 212 osób mniej w porównaniu do raportu opublikowanego wczoraj. 3041 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów - tym samym w użyciu jest o 60 sztuk specjalistycznego sprzętu mniej niż poprzedniego dnia.

Zdjęcie Na zdj. praca medyków w szpitalu tymczasowym zorganizowanym w halach Targów Lublin /Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia podawało, że pacjenci z koronawirusem zajmują 27 137 łóżek covidowych w szpitalach. 3101 chorych na COVID-19 było podłączonych do respiratorów. Dzień wcześniej informowano, że w szpitalach przebywa 27 336 zakażonych, a liczba zajętych respiratorów wynosiła 3185 sztuk. Sobota to 28 128 zajętych łóżek covidowych i 3195 zajętych respiratorów.

Dokładnie tydzień temu, 20 kwietnia, mówiliśmy o 31 938 hospitalizowanych z powodu COVID-19 i 3287 chorych, którzy wymagali terapii respiratorowej. Obecnie pacjentów w szpitalach jest o ponad pięć tysięcy mniej.



Jak wynika z najnowszych danych, dla pacjentów z COVID-19 przygotowano łącznie 44 218 łóżek i 4502 respiratory.



Dane dotyczące najważniejszych wskaźników pandemii obrazuje poniższy wykres:



193 781 osób objętych jest kwarantanną. Do tej pory wyzdrowiało 2 467 036 zakażonych.