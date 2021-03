Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że obecnie w Polsce zajętych jest 26 511 łóżek dla pacjentów z COVID-19. 2537 osób przebywa pod respiratorami. To o 436 hospitalizowanych więcej niż wczoraj. W porównaniu do wtorkowego raportu przybyło też 25 pacjentów, którzy korzystają z respiratorów.

Zdjęcie Na zdj. pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu /MAREK BEREZOWSKI/REPORTER /Reporter

- Patrząc na dynamikę zakażeń, musimy ograniczać transmisję wirusa, aby mniej pacjentów trafiało do szpitali. Mamy powyżej 75 procent zajętych łóżek covidowych i respiratorów - mówił rano w programie "Grafitti" w Polsat News szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Ujawnił też liczbę nowych zakażeń - dziś to ponad 29 tys. kolejnych przypadków. W czwartek poznamy decyzje w sprawie obostrzeń.

Resort zdrowia informuje, że na ten moment łączna liczba łóżek przygotowanych w szpitalach dla zakażonych koronwirusem wynosi 35 444, natomiast respiratorów 3366.



We wtorek Ministerstwo Zdrowia podawało, że zajętych jest 26 075 łóżek dla pacjentów z COVID-19, a 2512 osób przebywa pod respiratorami. Dzień wcześniej było 24 637 hospitalizowanych i 2421 pacjentów korzystających z respiratorów. W niedzielę zakażeni koronawirusem zajmowali 23 583 łóżka i 2360 respiratorów. W sobotę natomiast resort zdrowia informował, że w placówkach przebywają 23 293 zakażone osoby, a 2315 pacjentów podłączonych jest do respiratorów.

Dokładnie tydzień temu, 17 marca, zajętych było 21 511 łóżek dla pacjentów z COVID-19 i 2193 respiratory.

Wzrost liczby pacjentów w szpitalach i zajętych respiratorów widać na poniższym wykresie:



