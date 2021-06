Dzień wcześniej, w środę zajętych było 388 respiratorów i 2 742 łóżka.



Ministerstwo podało jednocześnie, że w sumie jest dostępnych 14 488 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 1502.



Z najnowszych danych wynika również, że 57 127 osób jest objętych kwarantanną. Dotychczas wyzdrowiało 2 647 095 osób.



Dalszy plan luzowania

W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski ma przedstawić dalszy plan luzowania obostrzeń w Polsce.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zmienione zostaną na pewno limity w kościołach. - W wyniku dyskusji (z Episkopatem - red.) z ostatnich kilku dni podjęliśmy rzeczywiście decyzję, żeby - podobnie jak to jest w innych miejscach - te święte dla Polaków miejsca, jakim są kościoły także mogły być nawiedzane w większych grupach osób. Dlatego ta decyzja, która będzie obowiązywała od najbliższego tygodnia dotyczy właśnie również kościołów - zaznaczył szef rządu.



- Mogę dzisiaj powiedzieć, że chcemy rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby połowa miejsc w kościołach, tak jak to było rok temu, mogła być wypełniana - oświadczył Morawiecki.