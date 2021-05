Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 16 156 łóżek covidowych w szpitalach. 2138 chorych jest podłączonych do respiratorów - wynika z niedzielnego raportu Ministerstwa Zdrowia. Liczba osób w szpitalach zmniejszyła się od wczoraj o 999, a pacjentów korzystających ze wspomagania w oddychaniu o 19. Z kolei tydzień temu w niedzielę, 2 maja, z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 21 209 pacjentów, a 2652 wymagało podłączania do respiratorów.

Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane dotyczące hospitalizacji

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 36 996 łóżek i 3 892 respiratory.

Z danych resortu wynikało, że kwarantanną objętych zostało 124 tys. 442 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 mln 569 tys. 501 zakażonych.

W sobotę w szpitalach zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2 zajmowali 17 155 łóżek, a 2 157 osób podłączonych było do respiratorów. Od wczoraj wyzdrowiało 6428 pacjentów, a liczba osób objętych kwarantanną zmniejszyła się 12 345.

Luzowanie obostrzeń. Co się zmieniło

Od północy z piątku na sobotę obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nim, od soboty, 8 maja, do 5 czerwca br. działalność mogły wznowić hotele - z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. W hotelach obowiązuje jednak limit gości - maksymalnie 50 proc. zajętych pokoi.



Z rozporządzenia wynika, że do 14 maja br. restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Także do 14 maja lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.

