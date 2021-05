Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 21 209 łóżek covidowych w szpitalach. To o 1206 mniej niż dzień wcześniej. 2652 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów - o 71 mniej niż w sobotę. W ubiegłą niedzielę z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 27 336 pacjentów, a 3185 wymagało podłączania do respiratorów.

Zdjęcie Pacjent chory na COVID-19 /Gabriel Kuchta /Getty Images

Ministerstwo podało jednocześnie, że w sumie jest dostępnych 40 851 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 4265.

Z najnowszych danych wynika również, że 166 019 osoby są objęte kwarantanną. Dotychczas wyzdrowiało 2 520 968 osób.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało, że w szpitalach przebywa 22 415 osób, czyli o 1054 mniej niż dzień wcześniej i o ponad 5,7 tys. mniej niż tydzień temu. 2723 chorych na COVID-19 było podłączonych do respiratorów - o 108 mniej niż w piątek.

Na kwarantannie było wczoraj 185 680 osób, a liczba ozdrowieńców wyniosła 2 510 858.

Tydzień temu, 25 kwietnia, z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 27 336 pacjentów, a 3185 wymagało podłączania do respiratorów.