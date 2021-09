Szef resortu zdrowia, pytany w RMF FM o jego prognozy na temat czwartej fali, odparł, że obecnie nie mamy dużej liczby zakażeń w Polsce, ale są zauważalne regularne wzrosty zakażeń, które utrzymują się na poziomie 20-25 proc. przy porównaniu tydzień do tygodnia.

- Dzisiaj będzie ponad 350 przypadków, co w stosunku do poprzedniego tygodnia oznacza ponad 50-procentowy wzrost, więc może dobrze, że jest to taki sygnał, który ma nas zdyscyplinować i przypomnieć o tym, że pandemia cały czas jest z nami - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że z uwagi na liczbę osób zaszczepionych czwarta fala nie będzie takim obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia jak poprzednie.

- Ci co się nie zaszczepili, są o wiele bardziej narażeni na te najgorsze konsekwencje - stwierdził Niedzielski.

- Więcej ludzi jest zabezpieczonych, na pewno ta fala pandemii będzie się w mniejszym stopniu przekładała na liczbę hospitalizacji i zgonów - dodał minister zdrowia.

Zmarło ponad 75 tys. osób

We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że odnotowano 285 nowych zakażeń koronawirusem, a pięć osób zmarło na COVID-19.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 888 670 przypadków. Zmarło 75 345 osób z COVID-19.