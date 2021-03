Wzrost zakażeń koronawirusem. Dr Włodzimierz Bodnar: Minister zdrowia eksperymentuje na ludziach

Jeśli ktoś mnie krytykuje, to niech da coś w zamian. To pan minister eksperymentuje na ludziach, zamykając dostęp do lekarzy - powiedział w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News dr Włodzimierz Bodnar, specjalista chorób płuc, który amantadyną leczy osoby zakażone koronawirusem.

Zdjęcie Dr Włodzimierz Bodnar w "Gościu Wydarzeń" /Polsat News

Jak stwierdził dr Bodnar, personel medyczny pracujący w jego przychodni w Przemyślu "w ogóle nie boi się COVID-19". Dodał, że część z zatrudnionych tam osób przeszła infekcję SARS-CoV-2 lekko, a tylko jeden mężczyzna trafił do szpitala z powodu arytmii serca.

- Wyszedł z oddziału bez powikłań. Wszyscy zakażeni pracownicy leczyli się amantadyną - powiedział w "Gościu Wydarzeń".

Następnie zaprosił do Przemyśla, "aby przekonać się, że COVID-19 da się leczyć bezpiecznie i skutecznie".

Prowadzący Bogdan Rymanowski przypomniał, iż minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując doniesienia o amantadynie, ocenił, że to "eksperyment". - (Określono tak) moją propozycję leczenia, nie dając nic w zamian. Jeśli ktoś mnie krytykuje, to niech da coś w zamian. To pan minister eksperymentuje na ludziach, zamykając dostęp do lekarzy - odpowiedział dr Bodnar.

Według niego pacjent, który ma COVID-19, w ogóle nie jest leczony w domu. - Nigdy nie leczy się chorób na telefon, a były lżejsze, które nie dawały tyle powikłań. Nie potrafię leczyć na telefon - powiedział.