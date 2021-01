​Wyzdrowienie to nie koniec. COVID może spowodować jąkanie się i psychozę

COVID-19 to stosunkowo nowa choroba i naukowcy cały czas badają jej długofalowe skutki dla organizmu. Ustalono między innymi, że u ozdrowieńców może wywoływać takie neurologiczne powikłania jak jąkanie się, a także spowodować psychozę, czy tak zwaną "mgłę mózgową".

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje najczęściej ciężką niewydolność oddechową, która jest w stanie przykuć pacjentów do łóżka szpitalnego na wiele tygodni. Układ oddechowy nie jest jednak jedynym atakowanym przez patogen. Obserwacje naukowców pokazują, że narażony jest także mózg i cały układ nerwowy.

Z szeroko zakrojonych badań wynika wyraźnie, że jednym z długotrwałych następstw przebycia COVID-19 mogą być problemy neurologiczne o różnym nasileniu. W Wielkiej Brytanii wśród ozdrowieńców, którzy wypełniali specjalną ankietę, dotyczącą następstw przebycia COVID-19, aż jedna trzecia potwierdziła wystąpienie problemów neurologicznych. Wśród nich są między innymi deficyty mowy.

Przez całe życie mówił zwyczajnie, po COVID zaczął się jąkać

"Daily Mail" przytacza przykład 40-letniego nauczyciela matematyki z Teksasu, który przez całe życie zawodowe płynnie komunikował się z uczniami, jednak po przechorowaniu koronawirusa zaczął się jąkać. Gdy przechodził COVID-19 z powodu duszności i bólu gardła na pewien czas stracił głos. Zdolność wydobywania z siebie głosu powróciła, jednak coś nadal było nie tak - przestał wypowiadać się płynnie. 40-latek z Teksasu nie jest odosobnionym przypadkiem.

Jąkanie może zostać wywołane przez stres, jednak jego podstawową przyczyną są problemy neurologiczne. Jak podkreślają badacze, mowa jest jednym z najbardziej złożonych zachowań ruchowych, które wymaga użycia około 100 mięśni, koordynujących działania w skali milisekundowej. - Choć stres i niepokój nie są przyczyną jąkania, to je zaostrzają - wyjaśnia neurobiolog Soo-Eun Chang. Dodaje, że płynna mowa jest wprost zależna od dobrze funkcjonującego mózgu.

Tymczasem organizm osoby, która przeszła COVID-19, ma za sobą potężną walkę. Wzmożona odpowiedź immunologiczna, która ma na celu zwalczenie wirusa, jaki dostał się do organizmu, może doprowadzić do tak zwanej burzy cytokinowej, która jest wynikiem dużej nadreakcji układu odpornościowego. W takim przypadku atakowany jest nie tylko patogen, ale też zdrowe komórki, a w tym komórki mózgu. - Atak immunologiczny na połączenia synaptyczne w mózgu może doprowadzić do zmian funkcji mózgu - podkreśla Soo-Eun Chang.

Wina po stronie wirusa, czy naszego układu odpornościowego?

Ozdrowieńcy skarżą się zatem między innymi na problemy z pamięcią, kojarzeniem i koncentracją. U niektórych nasila się lęk, depresja, u jeszcze innych może wystąpić psychoza. Warto przy tym pamiętać, że wychodzenie z jakichkolwiek deficytów neurologicznych to skomplikowany proces, który wymaga czasu.

Jak informuje "Daily Mail", berlińscy naukowcy byli jednymi z pierwszych którzy prześledzili drogę wirusa od błony śluzowej nosa do węchomózgowia, a konkretnie do części mózgu zwanej opuszkami węchowymi. Jest ona bezpośrednio związana z odczuwaniem zapachów. Neurony odbierają tam informacje zapachowe, a następnie przekazują je dalej do mózgu. Przedostanie się SARS-CoV-2 do organizmu tą drogą może być powodem tego, że około 86 proc. chorych, nawet tych, u których COVID-19 ma łagodny przebieg, przynajmniej częściowo traci węch i smak (te dwa zmysły są ze sobą ściśle powiązane).

Inna teoria dotycząca tego, dlaczego COVID-19 tak bardzo wpływa na mózg skupia się na szczątkach wirusa, krążących w organizmie. Jego drobne białka oddzielające się od obumierającej cząsteczki wirusa, są w stanie przeniknąć przez barierę krew-mózg. Powodują wówczas reakcję układu odpornościowego, któremu wydaje się, że to z tkankami mózgu jest problem i to je należy zwalczać, co kończy się atakiem na zdrowe komórki. Zdaniem badaczy, problemy neurologiczne wywoływane są w takim przypadku nie przez samego wirusa, atakującego mózg, raczej przez ostrą odpowiedź układu immunologicznego na pojawienie się patogenu w tej części organizmu.