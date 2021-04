Poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który kandyduje w przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa, zadeklarował podczas konferencji prasowej, że po swojej wygranej ogłosi miasto strefą wolną od lockdownu. Jego zdaniem obecna polityka dotycząca obostrzeń jest nieskuteczna.

Zdjęcie Poseł Konfederacji i kandydat na prezydenta Rzeszowa Grzegorz Braun / Darek Delmanowicz / PAP

- Pierwszego dnia mojej prezydentury Rzeszów zostanie proklamowany strefą wolną od lockdownu - mówił Braun. Jak zaznaczył, "za tą proklamacją pójdą praktyczne działania, te, które leżą w sferze kompetencji prezydenta miasta".

Poseł zapowiedział, że pierwszego dnia po swoim wyborze "wezwie dyrektorów wszystkich szkół i placówek edukacyjnych, opiekuńczych, tych zależnych od miasta, do tego, żeby wrócili do normalnej pracy".

- To jest przecież wielka niegospodarność, wielkie marnotrawstwo (…), by te obiekty świeciły pustkami. Szkoły, wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne powinny natychmiast wrócić do normalnego funkcjonowania - zauważył.

Plany wobec Straży Miejskiej

Braun zamierza także skierować Straż Miejską "do ochrony, do obrony przedsiębiorców, restauratorów, ale także organizatorów innego rodzaju usług, np. siłowni".

- Skieruję Straż Miejską, żeby monitorowała sytuacje, żeby uruchomiła gorącą linię dla wszystkich przedsiębiorców, którzy napotykaliby jakieś przykrości, nieprzyjemności i przeszkody w swojej pracy - dodał kandydat.

Zdaniem Brauna polityka lockdownu jest "nie tylko nieskuteczna, ale jest przeciw skuteczna", bo spowodowała, jak mówił, 30-proc. wzrost samobójstw wśród dzieci i młodzieży, więcej o 100 tys. zgonów oraz "w pierwszym kwartale tego roku rekordową liczbę upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw".

Kto startuje?

Przedterminowe wybory w Rzeszowie muszą odbyć się w związku z tym, że rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego po tym, gdy przeszedł COVID-19. Wybory odbędą się 9 maja.

Chęć kandydowania - oprócz Brauna - zgłosili m.in. popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, rzeszowski region NSZZ "Solidarność" wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, proponowany i konsekwentnie wspierany w trakcie kampanii przez Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek - popierają go m.in. PO, Lewica, PSL i Ruch Polska 2050

