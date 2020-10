- Zarówno w sobotę - w dzień poprzedzający Wszystkich Świętych, we Wszystkich Świętych, jak i w Dzień Zaduszny cmentarze będą zamknięte - ogłosił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Cmentarze będą zamknięte w dniach 31 października-2 listopada. Grobów bliskich nie odwiedzimy w sobotę poprzedzającą dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada oraz w Dzień Zaduszny.



- Liczyliśmy, że ta liczba zarażeń będzie malała, ale ona z dnia na dzień rośnie. Nie chcemy dopuścić do tego, że ta liczba zakażeń będzie rosła - oświadczył Morawiecki.

- Dla mnie to ogromny smutek i przygnębienie, bo też chciałem odwiedzić grób mojego ojca i mojej siostry. (...) Uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie - powiedział premier.

Szef rządu zaapelował, by powstrzymać od wyjazdów poza miasta.

- Jak pandemia nie będzie się nasilała, to w drugiej połowie listopada będzie można odwiedzić groby - powiedział premier.

Decyzja o zamknięciu cmentarzy ma być unormowana w rozporządzeniu.

Mateusz Morawiecki zaapelował też do seniorów, by przez najbliższe dwa tygodnie nie wychodzili z domu. - Apel do seniorów przyjmuje formę alarmu - podkreślił.

