- Wyraźnie widać, że mamy spadkowy trend pandemii. Mamy możliwość przywracania łóżek dla pacjentów pozacoviowych. Chcemy, by od 4 maja były w Polsce przywrócone zabiegi planowe - oświadczył rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jednocześnie zaapelował, by spędzić majowy weekend w reżimie sanitarnym. Rzecznik MZ wypowiedział się też w sprawie trzeciej, tzw. przypominającej dawki szczepionki.

Zdjęcie Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz /Polsat News

Rzecznik resortu zdrowia poinformował w piątek na briefingu prasowym, że obecnie w skali kraju mamy 18,6 przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców. 10 województw w kraju odnotowuje poziom zakażeń na 100 tys. poniżej 20.

Jak dodał do województw, w których jest najwyższy poziom zakażeń, należą: Śląskie (25,2 zakażeń na 100 tys. mieszkańców), Dolnośląskie (24,6) i Opolskie (24,4).

Andrusiewicz zaznaczył, że województwo podkarpackie jako jedyne w kraju zeszło poniżej 10 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Rzecznik resortu zdrowia zwrócił też uwagę na "wynikowość testów", która wynosi obecnie 13 proc. Przypomniał, że trzy, cztery tygodnie temu wyników pozytywnych było na poziomie 34 proc. - To są świadectwa tego, że rzeczywiście cały czas mamy trend spadkowy - powiedział.

Wyraźne spadki w statystykach

Rzecznik MZ zwrócił też uwagę, że widać wyraźny trend spadkowy zarówno, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, jak i hospitalizacji.

- Tydzień do tygodnia to jest 39 proc. spadków w zakresie samych zakażeń. W zakresie hospitalizacje w minionym tygodniu ubyło nam na całe szczęście ponad 5,5 tys. pacjentów na łóżkach covidowych - mówił, zwracając uwagę, że to pozytywna informacja.

Andrusiewicz dodał, że obserwowane są też spadki w liczbie zgonów. Jeszcze tydzień temu średnia dzienna liczba zgonów była na poziomie 500. Dzisiaj to około 399. - Oczywiście, nadal jest to bardzo duża liczba. Nadal jesteśmy na poziomie zgonów, którego nie powinniśmy notować, ale to pokazuje jak ciężko może przebiegać covid - zaznaczył.

"Koronawirus jeszcze nie odszedł"

Jednocześnie Andrusiewicz zaapelował, by spędzić majowy weekend w reżimie sanitarnym. - Koronawirus jeszcze nie odszedł, jeszcze wśród nas będzie - podkreślił.

- Majówka jeszcze nie jest tym czasem, w którym możemy sobie bardzo poluzować. Jeśli spędzilibyśmy ten czas w dość licznych grupach, gromadzilibyśmy się wszędzie, gdzie tylko można, istnieje wyraźna obawa, że trend spadkowy może się odwrócić - ostrzegł rzecznik resortu zdrowia.

Zaznaczył, że "pozostałe luzowanie to kwestia czasu po majówce". - Jeśli majówkę uda nam się spędzić na "sportowo", ale nadal w reżimie, to naprawdę mamy szansę na dalsze luzowanie obostrzeń - dodał.

Zdjęcie Szczepienia przeciw COVID-19 w Redzikowie

Trzecia dawka szczepionki?

Podczas briefingu dziennikarze zapytali rzecznika MZ o ewentualne rekomendacje dotyczące podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19.



- Obecnie nie ma w Polsce i UE rekomendacji o konieczności podawania trzeciej dawki - odpowiedział Andrusiewicz.

Jak dodał, "ze strony rządu nigdy nie padło zapewnienie, że podanie tzw. dawki przypominającej nie będzie konieczne". - Raczej wszystko na to wskazuje, że zapewne potrzebne będą dawki przypominające, ale na dziś za wcześnie, by o tym mówić - dodał.

