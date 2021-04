- Widać światełko w tunelu, które może sugerować, że powoli będziemy wychodzić z dużej, trzeciej fali zakażeń koronawirusem - przekazał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zastrzegł jednak, że na ten moment nie ma pola, by luzować w Polsce obostrzenia.

- Na pewno mamy oznaki trendu, który się umacnia i jest spadkowy. Jeśli spojrzymy na dane z województw, to mamy tylko dwa takie, które notują ponad 60 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Jest to Śląsk i Dolny Śląsk - przekazał Wojciech Andrusiewicz. - W skali całego kraju mamy tę liczbę na poziomie 49,2 zakażenia na 100 tys. mieszkańców. Widzimy spadek w nawiązaniu do poprzednich dni - dodał.

Podkreślił, że najnowsze dane resortu zdrowia - ponad 17 tys. zakażeń w ciągu ostatniej doby - są w pełni miarodajne. - Wciąż wykonujemy dużo testów, dzisiaj ponad 83 tys., więc jest to w pełni odzwierciedlenie tego, co się dzieje w sytuacji epidemicznej w naszym kraju - wskazał.



"Nie ma pola do dalszego luzowania obostrzeń"

Rzecznik resortu zdrowia zastrzegł jednak, że jeżeli chcemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, to nadal musimy trzymać się rygoru sanitarnego.



- Dzisiaj nie ma pola do dalszego luzowania obostrzeń, zwracam uwagę na zajęte łóżka w szpitalach i respiratory - zaznaczył Andrusiewicz.

Mniej pozytywnych wyników testów

Rzecznik MZ przekazał też, że widać spadek w liczbie pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa. Aktualnie odsetek ten wynosi 23 proc.

- Widać światełko w tunelu, które może sugerować, że powoli będziemy wychodzić z dużej, trzeciej fali zakażeń - zaznaczył.

Zdaniem Andrusiewicza świadczy o tym również spadająca liczba wyjazdów karetek pogotowia, która w tej chwili ukształtowała się na poziomie 9,3 tys.

95 proc. zakażeń wariantem brytyjskim

Andrusiewicz poinformował również, jak szybko rozprzestrzenia się w Polsce brytyjski wariant (B.1.1.7).



- Na dziś skala brytyjskiego wariantu wirusa to 95 proc. To świadczy o tym, jak ten wariant wyparł tego koronawirusa, którego znaliśmy jeszcze z Chin - przekazał.

- To, co należy podkreślić - jesteśmy nadal w trudnej sytuacji. Proszę o powstrzymanie się od huraoptymizmu - zaapelował rzecznik MZ.

Najnowsze dane o zakażeniach i zgonach

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 17 847 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce . Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 595 pacjentów.

W szpitalach przebywa obecnie 32 781 osób zakażonych koronawirusem, czyli o 472 pacjentów mniej niż dobę wcześniej. Aktualnie zajętych jest 3425 respiratorów - o 18 mniej niż w czwartek. Tydzień temu resort informował, że zajętych było 34 550 łóżek covidowych i 3376 respiratorów.



